Vídeo: Bélgica humilha os EUA e chega às quartas de final da Copa do Mundo

A seleção da Bélgica humilhou a anfitriã da Copa do Mundo de 2026, a seleção dos Estados Unidos, e a derrotou por 4 a 1 nesta manhã de terça-feira, nas oitavas de final, garantindo sua vaga nas quartas de final após uma exibição ofensiva decisiva.
A seleção belga começou a partida com pressão ofensiva desde os primeiros segundos: o goleiro Matt Freese defendeu uma tentativa de Timothy Castagne logo no primeiro minuto, antes de desviar para escanteio um chute de Yuri Tielemans após o rebote na defesa. A pressão continuou até que Charles De Ketelaere abriu o placar aos nove minutos, após aproveitar um passe de Nicolas Raskin e chutar de perto para o fundo da rede.
A seleção belga sofreu um revés logo no início com a lesão de Amadou Onana, que deixou o campo aos 21 minutos e foi substituído por Hans Vanaken, enquanto a partida foi interrompida mais de uma vez devido a lesões de Chris Richards e Brandon Micheli.
A seleção americana conseguiu empatar aos 31 minutos com Malick Tillman, que cobrou uma falta direta com maestria no gol de Thibaut Courtois, após uma falta cometida por Brandon Michele contra Folarin Balogun aos 30 minutos.
Mas a resposta da Bélgica não se fez esperar: De Ketelaere restabeleceu a vantagem aos 33 minutos com uma cabeçada à queima-roupa após um cruzamento preciso de Leandro Trossard, encerrando o primeiro tempo com a Bélgica à frente por 2 a 1, depois que o VAR anulou uma decisão arbitral relacionada a Folarin Balogun nos acréscimos.
Com o início do segundo tempo, a seleção americana foi obrigada a fazer uma substituição antecipada, colocando Giovanni Reina no lugar de Sergiño Dest, antes que Christian Pulisic saísse lesionado aos 59 minutos, dando lugar a Sebastian Berhalter.
Hans Vanaken ampliou a vantagem aos 57 minutos com um chute forte de fora da área, aproveitando um passe de De Ketelaere, dando à Bélgica uma vantagem confortável.
O técnico belga fez duas substituições aos 67 minutos, colocando Romelu Lukaku e Jérémie Doku em campo, enquanto a seleção americana tentou se recuperar por meio de várias chances, sendo a mais notável um chute de Balagun defendido por Courtois aos 82 minutos, seguida por uma cabeçada do mesmo atacante que passou rente à trave aos 83 minutos; além disso, um chute de Sebastian Berhalter aos 79 minutos quase reduziu a diferença.
Nos acréscimos, Lukaku acabou com as esperanças dos anfitriões ao marcar o quarto gol aos 2 minutos do segundo tempo dos acréscimos (+90+2), após receber um passe de Vanaken e chutar no canto direito, antes de Balogun deixar o campo imediatamente para dar lugar a Haji Wright.
Com essa vitória, a seleção belga seguiu sua trajetória no torneio até as quartas de final, onde se prepara para um confronto de peso contra a Espanha, que eliminou a Portugal do torneio (1 a 0) na noite de segunda-feira.