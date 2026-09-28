A seleção portuguesa conquistou uma vitória preciosa sobre a Noruega por dois gols a um, ontem, domingo, pela Liga das Nações da Europa, mas a partida teve um lance nos minutos finais que irritou de forma particular a equipe comandada por Ståle Solbakken.

De acordo com o jornal "As", os minutos finais registraram uma entrada violenta do português Bernardo Silva sobre o craque da Noruega, Martin Ødegaard.

O próprio capitão explodiu de raiva, primeiro dentro de campo e, depois, após a partida, diante da imprensa.

O jogador do Real Madrid (que substituiu Neto aos 87 minutos) pressionou o jogador do Arsenal e o atingiu por trás, longe da bola, fazendo com que Ødegaard se virasse rapidamente para repreendê-lo pelo que havia feito.

O capitão norueguês estava visivelmente irritado e mancava dentro de campo.

Mais tarde, ele explodiu de raiva em sua fala com a imprensa, afirmando: "Levei uma pancada no meu tornozelo. Talvez eu não esteja bem esta noite... Foi uma loucura, ele perdeu a cabeça por causa de uma jogada sem sentido. Ele me derrubou muito tempo depois de eu ter passado a bola. Não entendo o que ele estava tentando fazer".

E acrescentou: "Não sei o que ele está fazendo. Isso não tem lugar em um campo de futebol. É lamentável que as pessoas ajam dessa maneira".

E completou: "O que eu disse a ele? Não acho apropriado falar sobre isso na televisão. Você tem que perguntar a ele. Não sei o que ele está fazendo. Esse comportamento é inaceitável em um campo de futebol. É lamentável que as pessoas ajam assim, mas é a vida".

O norueguês Patrick Berg também criticou Bernardo Silva por sua atitude, ao dizer: "Foi uma atitude horrível. Uma entrada intencional, ele simplesmente o chutou. Uma atitude totalmente desnecessária. É algo muito triste, parecia que o Martin estava sentindo muita dor".









O jogador do Benfica, Schjelderup, ecoou essa opinião, dizendo: "Faz parte do jogo, sim, mas foi uma entrada tardia e dura. Talvez eu esteja exagerando um pouco, mas, infelizmente, os árbitros não conseguem ver tudo". Já Bernardo Silva, falando da zona mista, acrescentou simplesmente: "É futebol, meu amigo..."

O cumprimento de Bernardo ao seu ex-companheiro no Manchester City, Erling Haaland, no fim da partida, não foi nada amistoso.

A imprensa norueguesa repercutiu a notícia e espera que se trate apenas de um incidente sem gravidade com seu capitão, Martin Ødegaard.



