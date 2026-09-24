Vídeo: Achraf Bencharki escolhe o melhor jogador da história do Marrocos

Achraf Bencharki, estrela do Al Ahly do Egito, escolheu o melhor jogador de futebol da história de Marrocos.
Bencharki foi convidado do criador de conteúdo Ahmed Gharib, que apresentou a Achraf os nomes das lendas do futebol marroquino ao longo da história.
Ele disse a ele: "Me pare quando chegar o melhor jogador da história de Marrocos".
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O criador de conteúdo começou a citar alguns nomes de lendas de Marrocos, como Abderrahim Ouakili, Hicham Zerouali, Nabil Dirar, Camacho, Mbark Boussoufa, Salaheddine Bassir, Hakim Ziyech, Noureddine Naybet e Mustapha Hadji.
E quando citou o nome de Achraf Hakimi, estrela do Paris Saint-Germain, Bencharki o interrompeu e afirmou que ele é o melhor da história de Marrocos.