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Vídeo: Achraf Bencharki escolhe o melhor jogador da história do Marrocos

Zamalek SC x Al Ahly
Zamalek SC
Al Ahly
Premier League
PSG x Le Mans
PSG
Le Mans
Campeonato Francês
Marrocos x Gabão
Marrocos
Gabão
Africa Cup of Nations Qualification
A. Bencharki
A. Hakimi
Egito
França
Marrocos
Gabão

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Achraf Bencharki, estrela do Al Ahly do Egito, escolheu o melhor jogador de futebol da história de Marrocos.

Bencharki foi convidado do criador de conteúdo Ahmed Gharib, que apresentou a Achraf os nomes das lendas do futebol marroquino ao longo da história.

Ele disse a ele: "Me pare quando chegar o melhor jogador da história de Marrocos".

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O criador de conteúdo começou a citar alguns nomes de lendas de Marrocos, como Abderrahim Ouakili, Hicham Zerouali, Nabil Dirar, Camacho, Mbark Boussoufa, Salaheddine Bassir, Hakim Ziyech, Noureddine Naybet e Mustapha Hadji.

E quando citou o nome de Achraf Hakimi, estrela do Paris Saint-Germain, Bencharki o interrompeu e afirmou que ele é o melhor da história de Marrocos.



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