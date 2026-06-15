Vídeo... A trave impede o Equador de marcar dois gols consecutivos contra a Costa do Marfim

A seleção do Equador dominou a posse de bola nos primeiros 45 minutos da partida contra a Costa do Marfim, na madrugada desta segunda-feira, e desperdiçou várias oportunidades claras de gol, tendo que se contentar com um empate sem gols no primeiro tempo.

A trave impediu a Equador de marcar dois gols consecutivos, dando ao destino uma nova chance para a seleção marfinense se recuperar no segundo tempo.

O primeiro ataque ocorreu aos 23 minutos, após um erro do marfinense Emmanuel Agbado, que John Yeboah aproveitou para chutar com força de fora da área, mas a bola bateu na trave.

Apenas 7 minutos depois, mais precisamente aos 30 minutos, surgiu uma nova chance para o Equador, quando Alan Menda recebeu a bola dentro da área e chutou com força, mas a trave impediu novamente que a bola entrasse no gol.

As seleções do Equador e da Costa do Marfim disputam o Grupo 5 ao lado da Alemanha e de Curaçao, que se enfrentaram ontem, domingo, com vitória dos alemães por 7 a 1.











