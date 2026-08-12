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Hansi FlickGetty Images

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Vídeo: a expressão de Flick o entrega - reação impressionante ao ser questionado sobre Rodri!

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Pergunta inesperada deixa o técnico do Barcelona em situação constrangedora

Um lance espontâneo que não passou de alguns segundos foi suficiente para incendiar as redes sociais e colocar o Barcelona no centro de uma nova tempestade de mercado, protagonizada pelo técnico alemão Hans Flick e pelo craque espanhol Rodri, capitão do meio-campo do Manchester City.

Ele não disse uma única palavra, mas suas expressões faciais disseram tudo. Durante sua aparição em um vídeo publicado pelo jornal espanhol "As", ficou registrada a reação do treinador alemão no momento em que foi surpreendido por uma pergunta direta sobre a veracidade do interesse do Barcelona em contratar o astro do Manchester City e vencedor da Bola de Ouro, Rodri.

Flick, conhecido por sua calma e equilíbrio, não conseguiu controlar suas expressões: um constrangimento momentâneo, seguido de um sorriso irônico e uma mudança evidente nos traços do rosto, antes de optar pelo silêncio e por escapar diplomaticamente da resposta, uma linguagem corporal que os internautas interpretaram como algo que esconde muita coisa.

E, embora o treinador tenha se recusado a entrar no jogo das especulações sobre nomes, sua reação trouxe de volta à tona um sonho que ronda a torcida do Barcelona há anos: a contratação de um volante com características de nível mundial, capaz de ditar o ritmo da equipe.

O nome de Rodri aparece no topo da lista de desejos na Catalunha, especialmente com a diretoria esportiva buscando reforçar o meio-campo com um jogador que tenha experiência e liderança, algo que o capitão do Manchester City reúne. Mas a complexa realidade financeira do clube catalão e o alto valor de mercado do jogador fazem com que o negócio pareça, até o momento, algo impossível.

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E, entre o desejo de Flick que suas expressões deixaram escapar e a dificuldade de concretizar o negócio na prática, a pergunta permanece em aberto: aquele sorriso foi apenas uma fuga de uma pergunta constrangedora ou uma admissão implícita de que Rodri é o maior sonho do novo Barcelona?

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