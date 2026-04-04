Vídeo: 10 minutos de loucura entre Barcelona e Atlético de Madrid

Os últimos dez minutos do primeiro tempo do clássico da 30ª rodada da La Liga entre o Atlético de Madrid e o Barcelona, em casa, testemunharam uma reviravolta dramática no Estádio Metropolitano de Madrid.

A partida começou com a habitual pressão do Atlético de Madrid em casa, mas o equilíbrio prevaleceu até os últimos minutos do primeiro tempo.

Aos 39 minutos, Giuliano Simeone abriu o placar para os donos da casa, dando vantagem aos Rojiblancos.

Mas passaram-se apenas alguns minutos até que veio a resposta fulminante do Barcelona: aos 42 minutos, Marcus Rashford conseguiu marcar o gol de empate após um passe decisivo de Dani Olmo, aproveitando uma falha defensiva na lateral esquerda do Atlético.

Enquanto o público se preparava para o intervalo, aos 45+7 minutos veio um momento de tensão: Nicolás González recebeu um cartão vermelho, aumentando a pressão sobre os donos da casa e possivelmente alterando as escolhas do técnico Simeone para o segundo tempo.

O time catalão busca reforçar sua liderança na La Liga e ampliar a diferença com seu rival Real Madrid de 4 para 7 pontos, depois que o Merengue perdeu hoje à tarde para o Real Mallorca por 2 a 1.

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