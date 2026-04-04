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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Vídeo: 10 minutos de loucura entre Barcelona e Atlético de Madrid

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
G. Simeone
M. Rashford
N. Gonzalez
Espanha
Argentina
England

Momento emocionante nos últimos metros do primeiro tempo

Os últimos dez minutos do primeiro tempo do clássico da 30ª rodada da La Liga entre o Atlético de Madrid e o Barcelona, em casa, testemunharam uma reviravolta dramática no Estádio Metropolitano de Madrid.

A partida começou com a habitual pressão do Atlético de Madrid em casa, mas o equilíbrio prevaleceu até os últimos minutos do primeiro tempo.

Aos 39 minutos, Giuliano Simeone abriu o placar para os donos da casa, dando vantagem aos Rojiblancos.

Mas passaram-se apenas alguns minutos até que veio a resposta fulminante do Barcelona: aos 42 minutos, Marcus Rashford conseguiu marcar o gol de empate após um passe decisivo de Dani Olmo, aproveitando uma falha defensiva na lateral esquerda do Atlético.

Enquanto o público se preparava para o intervalo, aos 45+7 minutos veio um momento de tensão: Nicolás González recebeu um cartão vermelho, aumentando a pressão sobre os donos da casa e possivelmente alterando as escolhas do técnico Simeone para o segundo tempo.

O time catalão busca reforçar sua liderança na La Liga e ampliar a diferença com seu rival Real Madrid de 4 para 7 pontos, depois que o Merengue perdeu hoje à tarde para o Real Mallorca por 2 a 1.

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