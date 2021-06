Vidal reforça desejo de jogar no Flamengo e deixa no ar: 'Quem sabe no próximo ano?'

Depois de assistir ao jogo do Rubro-Negro pela Copa do Brasil, o meia voltou a falar do sonho de defender as cores do clube

Arturo Vidal seria um bom substituto para Gerson no Flamengo? Enquanto o torcedor Rubro-Negro vive a despedida do Coringa - que está de malas prontas para defender o Olympique de Marselha, da França -, o jogador chileno, que atualmente defende a Inter de Milão, reforçou o seu desejo se atuar pelo clube - e disse que pode ser em breve.

Não é novidade o desejo de Vidal de defender as cores do Flamengo. Em alguns momentos ao longo dos anos, o meia chileno já tocou no assunto de um dia atuar pelo clube carioca, agora, porém, ele deu uma possível data que pode alimentar as esperanças rubro-negras.

"Sim. Existe a possibilidade. Digo sempre que meu sonho é jogar no Flamengo. Ainda tenho contrato com a Inter de Milão, mas quem sabe no próximo ano não possa vir para cá?", disse o jogador em entrevista à Conmebol TV.

E durante a Copa América, que trouxe o jogador ao Brasil, não é a primeira vez que o meia anima a torcida flamenguista. Durante uma concentração da seleção chilena, em Cuiabá, Vidal postou uma foto assistindo à partida entre Flamengo e Coritiba, pela Copa do Brasil, e comemorando os gols que garantiram a classificação do Rubro-Negro às oitavas de final da competição nacional.

Além disso, segundo o Uol Esporte, sempre que pode, Vidal pergunta ao companheiro de seleção Mauricio Isla, jogador do Flamengo, sobre o clube. E, do outro lado, o lateral já comentou internamente no clube sobre o desejo do jogador de atuar por lá.

Ainda segundo o Uol, a diretoria do Flamengo sabe do interesse de Vidal e tem a sensação de que, um dia, a contratação pode se concretizar.

Por enquanto, Vidal é jogador da Inter de Milão, com quem tem contrato até o final de 2022. Mas, pelo que o próprio chileno falou, isso não necessariamente é um impeditivo para que ele realize o seu sonho.