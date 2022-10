Pai de Vidal morre no Chile às vésperas da final da Copa do Brasil

Flamengo deu liberdade para meia chileno decidir se irá jogar contra o Corinthians, pela Copa do Brasil; ele optou por viajar com a delegação

O pai de Arturo Vidal, Erasmo Vidal, foi encontrado morto no Clube Hípico de Santiago, no Chile, na madrugada desta terça-feira (11). Diante desta situação, o Flamengo deixou nas mãos do volante a decisão de ser liberado do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, diante do Corinthians, fora de casa.

Neste primeiro momento, no entanto, o jogador optou por viajar a São Paulo e, até o momento, segue a programação normal. Ele treinou junto da equipe nesta terça e recebeu a notícia do falecimento de seu pai logo após a atividade.

A causa da morte de Erasmo Vidal ainda está sendo investigada, segundo a imprensa chilena. O corpo do pai do atleta do Flamengo foi encontrado sem vida dentro do clube hípico pela segurança do local. Há suspeitas de uma parada cardíaca. Ainda segundo a imprensa local, Vidal tinha relacionamento distante com o pai.

Apesar de decidir viajar, Vidal ainda está assimilando a notícia. O Flamengo deu liberdade para o volante decidir se ficará ou não à disposição do técnico Dorival Júnior. A lista de relacionados será divulgada nesta terça, às 14, até lá chileno tem tempo para definir.

