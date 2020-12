Vice-presidente do Flamengo e ex-VP da gestão Bandeira de Mello brigam em rede social

Dirigente e ex-dirigente bateram boca no Twitter e torcedores desaprovam

Depois da eliminação do para o , na da América, Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral do clube e Daniel Orlean, ex-vice presidente de marketing da gestão Eduardo Bandeira de Mello bateram boca no Twitter.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Indignado com a eliminação, Orlean fez uma postagem em seu perfil lamentando o revés nos pênaltis e dizendo que "destruição é péssimo". Na tarde desta quarta-feira (2), Dunhsee repostou a publicação e respondeu ao ex-vice presidente.

Mais times

Aceito todas as críticas da torcida.Vamos trabalhar consertar as falhas junto com esse grande elenco.O que não aceito sao pessoas da gestão passada,dos jogadores ruins e hiperinflacionados, milhões do VJr e da Globo jogados no lixo,1 só estadual, do banana..Esses não podem falar https://t.co/hKsWIQeHhB — Rodrigo Dunshee de Abranches (@roddunshee) December 2, 2020

"Aceito todas as críticas da torcida. Vamos trabalhar consertar as falhas junto com esse grande elenco. O que não aceito são pessoas da gestão passada, dos jogadores ruins e hiperinflacionados, milhões do VJr (Vinicius Júnior) e da Globo jogados no lixo, 1 só estadual, do banana (em referência a Bandeira de Mello).. Esses não podem falar. Deveriam ter o mínimo de "simancol". Respeitar a instituição. Esses deveriam criticar internamente, não ficar torcendo contra esperando um deslize do time para atacar. Só lamento. Mas agradeço à torcida que sempre apoia e mesmo agora q critica, acredita que podemos acertar".

Sem perder tempo, Orlean respondeu ironizando "acho que deve ser piada".

"Se foi para mim, achei que voce tivesse feito parte gestão passada ou só fez quando acertou?", o ex-VP também ressaltou a falta de "humilidade" de Dunshee.

Mais artigos abaixo

"Eu aceito críticas como qualquer um que assume responsabilidades. E de qualquer um que seja humildade para acertar. Acho que deve ser piada".

Diante da discussão, torcedores lamentaram a briga política depois da dolorosa eliminação.

Enquanto a torcida lamenta mais uma decepção - vocês estão preocupados em REBATER opiniões POLÍTICAS!



SÃO TODOS IGUAIS!



O Flamengo? Apenas um "detalhe". — Canal Fla Daniel 🔴⚫ (@fladaniel_) December 2, 2020

Em vez de ficar preocupado com políticas, trabalhe para melhorar o Flamengo e botar ordem na casa que está a deriva. — E. (@lorencao) December 2, 2020

ad>