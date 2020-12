Rogério Ceni no Flamengo: vitórias, aproveitamento, eliminações e mais do técnico na Gávea

O ex-goleiro chegou para ocupar a área técnica do Rubro-Negro após a demissão de Domènec Torrent, mas trabalho ainda não engrenou

Rogério Ceni chegou ao , em novembro de 2020, para ocupar a vaga deixada no clube após a demissão do técnico Domènec Torrent. O treinador vinha de um grande trabalho à frente do , sendo taxado como um dos melhores brasileiros na área técnica.

Contudo, os resultados não têm sido dos melhores. Ao menos até este momento. Se chegou com o sonho de ser campeão da Copa do e Libertadores referentes à temporada 2020, duas eliminações no mata-mata dos torneios deixam o Brasileirão como única opção restante de título para Ceni nesta sua primeira campanha à frente do clube carioca. Confira, abaixo, um rápido resumo de sua passagem até aqui.

Expectativa na apresentação

Rogério Ceni chegou ao Flamengo com a expectativa de que faria um grande trabalho, depois de sua ótima segunda passagem na área técnica do Fortaleza. Os resultados, até o momento, não estão do lado do ex-goleiro nesta temporada – que se apresenta como um verdadeiro desafio para treinadores mundo afora, devido ao calendário inchado.

Mais eliminações que vitórias

(Foto: Alexandre Vidal/CR Flamengo)

Rogério Ceni tem mais eliminações em torneios do que vitórias conquistadas. Sob o seu comando, o Flamengo foi eliminado nas oitavas de final da para o , e caiu na mesma fase para o Racing na Libertadores da América. A única vitória do sob o comando de Ceni até aqui foi sobre o , pela 22ª rodada do Brasileirão.

Números

(Foto: Alexandre Vidal/CR Flamengo)

Até o momento, Rogério esteve à frente do Flamengo em seis jogos: uma vitória, três empates e duas derrotas. Foram sete gols marcados e nove sofridos, considerando todas as competições.

O aproveitamento até aqui é de 33%, inferior ao de seu antecessor, Domènec Torrent, que tinha 64.1% até ser demitido.

Otimismo para o futuro

(Foto: Alexandre Vidal/CR Flamengo)

Apesar de ainda não ter comemorado mais do que lamentado, Ceni vê com bons olhos o futuro no Flamengo e segue a tecer grandes elogios ao seu elenco de jogadores.

“Eu acredito que eu posso continuar fazendo o meu melhor todos os dias. Isso é o que eu posso fazer, posso controlar trabalho, melhorar intensidade, fazer o time pressionar mais, rodar mais, a parte técnica, a parte tática, só não posso controlar o resultado", afirmou após a eliminação nos pênaltis sofrida contra o , nas oitavas de final da Libertadores.

"Sou muito feliz de trabalhar como um grupo como esse. Hoje faz 21 dias que estou aqui, sei o que trabalhei das 112, 14 horas, tentando fazer, pensar e realizar treinos para esse time melhora cada vez mais", completou.