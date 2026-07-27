Mike Verweij espera muito de Tolu Arokodare, como se percebe no Kick-Off do De Telegraaf. O Ajax quer contratar por empréstimo o avançado nigeriano ao Wolverhampton Wanderers por uma temporada.

Segundo Verweij, o Ajax está a tentar incluir uma opção de compra não obrigatória entre 18 e 20 milhões de euros. O clube inglês contratou Arokodare no ano passado ao KRC Genk por 26 milhões de euros.

«Se ele se sair muito bem, então podes comprar um ponta de lança da Premier League por dezoito milhões de euros. Imagina que ele marca 25 golos. Não quero dizer que não seja dinheiro, mas então não é assim tão caro», analisa Verweij sobre o interesse do Ajax.

«E se ele não resultar, então no fim da temporada dizes: obrigado e adeus», acrescenta o jornalista que acompanha o Ajax, que sabe que estão à procura de avançados. «Weghorst, claro, saiu para o FC Twente. E é um segredo aberto que Dolberg quer regressar à Dinamarca. Isso deve mesmo acontecer.»

Arokodare pode tornar-se uma sensação nos Países Baixos, prevê Verweij. «O Ajax era muito vulnerável nas bolas paradas. Se o puxares para trás, ele tira tudo de cabeça.»

«Este é, de facto, um ponta de lança que pode incutir medo nos adversários. Não é muito refinado. Mas acho que é um jogador que vai assustar muitos defesas da Eredivisie», descreve Verweij sobre o avançado desejado pelo Ajax.

Fabrizio Romano informa que o Ajax vai pagar a totalidade do salário do avançado e que o Ajax também terá de desembolsar uma taxa de empréstimo. Essa notícia foi rapidamente confirmada por outros jornalistas.

Segundo Ben Jacobs, da CBS Sports, a taxa de empréstimo é de um milhão de libras. «E se o Ajax se qualificar para as competições europeias (a Conference League, nota da redação), o Wolves ainda recebe cerca de 500 mil libras.»