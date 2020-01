Arsenal vem forte e Fla negocia Pablo Marí por 'grande chance' na carreira

Time inglês oficializa proposta por zagueiro espanhol, que desembarca em Londres neste sábado

Contratado no segundo semestre de 2019, Pablo Marí conquistou a confiança da torcida rubro-negra com as suas boas atuações na zaga e não passou despercebido na janela de transferências.

O oficializou uma proposta pelo zagueiro do em torno de 9 M de euros e acertou a contratação do espanhol. Pablo Marí já viajou para a e desembarca em Londres neste sábado, onde passará por exames médicos e assinará contrato.

Pablo Marí viajou para a Inglaterra onde passará por exames médicos e assinará com o Arsenal. Atleta vai para aquela que considera a grande chance da carreira. A info que recebi é de que negócio não chegou aos 10 M de euros. @GoalBR — Raisa Simplicio (@simpraisa) January 25, 2020

O atleta tratou a situação como a grande chance da carreira e vai reencontrar Arteta, auxiliar de Guardiola, quando Marí foi contratado pelo .

Mais artigos abaixo

Pablo Marí tinha contrato com o Flamengo até dezembro de 2022 e a multa rescisória em torno de 30 M de euros. O zagueiro foi campeão da da América e do Brasileirão com a camisa do Flamengo, numa passagem que durou apenas seis meses. Ele também foi eleito um dos melhores zagueiros da liga brasileira.

Vale lembrar que o jogador foi ao Ninho do Urubu nesta semana e visitou os funcionários.