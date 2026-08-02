Velocidade sem precisão: Flick espera o verdadeiro Adeyemi

O alemão Karim Adeyemi fez sua estreia com a camisa do Barcelona diante do Birmingham, exibindo suas arrancadas e seus primeiros passes em profundidade, mas ofereceu, em seus primeiros 45 minutos, mais lampejos fugazes do que qualquer outra coisa.

De acordo com o jornal espanhol "As", o jogador demonstrou falta de treinamento, e o cansaço talvez tenha afetado o acerto de suas decisões; em algumas transições, escolheu o passe errado, ou acelerou o jogo quando o duelo exigia paciência, ou teve dificuldade para finalizar.

Adeyemi precisa de mais tempo, mas Hansi Flick já lhe definiu as tarefas, ao declarar: "Ele tem um potencial muito maior do que mostrou. E nos treinos vi um Karim melhor".

A estreia de Adeyemi funcionou mais como uma declaração de intenções do que como uma confirmação de suas capacidades, já que mostrou possuir velocidade e personalidade para pedir a bola e o desejo de fazer a diferença, embora tenha sido impreciso e afobado.

Isso não é algo que preocupe muito Flick nesta etapa do período de preparação para a temporada; afinal, o jogador treina há apenas pouco tempo, mas o treinador alemão não tem dúvidas sobre tudo o que o craque alemão trará à equipe em profundidade, intensidade, competitividade e capacidade de fazer a diferença pelas pontas.

O verdadeiro nível de Adeyemi ainda está por aparecer, mas Flick, antecipando-se a isso, já definiu ao jogador aquilo em que ele precisa trabalhar após sua primeira participação.