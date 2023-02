Vélez Sarsfield x Independiente ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes entram em campo neste sábado (11), pela terceira rodada do Argentino; veja como acompanhar na internet

Vélez Sarsfield e Independiente se enfrentam na noite deste sábado (11), às 21h30 (de Brasília), no Forte de Liniers, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão do Star+, no streaming.

Empatados com dois pontos cada, o Vélez estreou na temporada com uma vitória sobre o Gimnasia por 3 a 1, enquanto na rodada seguinte foi derrotado pelo Newells Ols Boys por 1 a 0, enquanto o Independiente vem de derrota para o Platense por 2 a 1, e venceu o Talleres por 1 a 0 na primeira rodada.

Em 80 jogos disputados entre as equipes, o Vélez Sarsfield registra 29 vitórias, contra 16 do Independiente, além de 35 empates. No último encontro, válido pela Copa Argentina 2022, o Independiente venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável do Independiente: Rodrigo Rey; Edgar Elizalde, Cristian Báez, Sergio Barreto, Juan Cazares, Agustín Mulet, Kevin López, Tomás Pozzo, Ayrton Costa, Matías Giménez, Rodrigo Márquez.

Escalação do provável Vélez Sarsfield: Burián; Guidara, Gianetti, Brizuela e Ortega; Garayalde, Méndez e Florentín; Walter Bou, Lucas Pratto e Janson.

Desfalques

Independiente

Patricio Ostachuk cumprirá suspensão após ser expulso na última rodada.

Vélez Sarsfield

Sem desfalques confirmados.

Quando é?