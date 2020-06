Vasco e Macaé jogam neste domingo? Veja como está a situação

Decreto assinado pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, suspendeu as atividades esportivas até o dia 25 de junho

e Macaé se prepararam, durante a semana, visando o duelo anteriormente marcado para este domingo (21), na polêmica retomada do . Entretanto, a realização da partida, válida pela , ficou em dúvidas por causa da medida tomada pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, suspendendo atividades esportivas até 25 de junho.

“O decreto publicado hoje (sábado, 20) suspende os jogos de futebol até a próxima quinta-feira (25), apenas para que os protocolos de vigilância sanitária apresentados pela federação se adaptem aos nossos da prefeitura e haja uma fiscalização. Basicamente, ficam suspensos os jogos do e do e a gente pede a compreensão de todos”, disse Crivella.

O duelo estava agendado para às 16h no estádio de São Januário, e também marcaria a estreia de Ramón Menezes como treinador do . Temendo a impossibilidade de jogar na capital do estado, o estudou mandar o jogo, às pressas, para Saquarema, mas ainda tem esperança de jogar em São Januário - uma vez que Crivella voltou atrás e vai editar a medida, que será focada apenas a Fluminense e Botafogo.

Entenda a situação

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro tomou conhecimento da publicação do decreto no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro e continua fiel ao princípio de só realizar partidas do Campeonato Carioca 2020 com autorização do órgão competente. pic.twitter.com/f5XUs3zgFm — FERJ (@FFERJ) June 20, 2020

As atividades de futebol haviam sido liberadas no Rio de Janeiro, em meio a críticas por causa da situação da Covid-19 no estado fluminense. Na última quinta-feira (18), o bateu o por 3 a 0 no Maracanã enquanto, ao lado do estádio, duas pessoas morreram vitimadas por causa do novo coronavírus no hospital de campanha que foi montado.

Ao contrário de Vasco e Flamengo, Botafogo e Fluminense mantiveram a postura de se recusarem a jogar neste momento e passaram a sofrer com ameaças de W.O. Ainda nesta sábado (20), a prefeitura informou que o Campeonato Carioca não foi suspenso: a medida serve para Botafogo e Fluminense, mas ainda está incerto se durante tal período os jogos poderão ser realizados dentro do município carioca.

Quando o Vasco joga?

Pegos de surpresa com a medida do prefeito Marcelo Crivella, Vasco e Macaé estudam mandar a partida para fora do município do Rio de Janeiro. A opção que surgiu rapidamente foi de mandar o duelo para Saquarema, que fica a cerca de duas horas do Rio de Janeiro.

Perguntado sobre a possibilidade de mandar o jogo fora do município, o presidente do Vasco da Gama, Alexandre Campello não deu nenhuma resposta conclusiva: “Ainda não sabemos”, afirmou para o UOL Esporte. No final das contas, o jogo acabou sendo adiado para quarta-feira (24) e será realizado mesmo em São Januário.