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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Vazamento da decisão da Comissão Técnica de Árbitros sobre o polêmico caso de Gerard Martin

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
G. Martin
Espanha

O árbitro voltou atrás na decisão de expulsão

O primeiro dos três jogos entre o Atlético de Madrid e o Barcelona, disputado neste mês de abril, gerou grande polêmica devido ao uso do VAR (Vídeo-Árbitro) e às decisões da arbitragem.

 O Atlético de Madrid criticou a decisão do árbitro Busquets Ferrer por ter anulado o cartão vermelho mostrado a Gerard Martín e solicitará esclarecimentos à Comissão Técnica de Árbitros.

Gerard Martín tentou passar a bola, tocou nela, mas pisou no tornozelo de Almada. O árbitro Busquets Ferrer considerou isso uma falta grave e mostrou o cartão vermelho, mas Millero López, da sala de VAR, contestou a decisão e chamou o árbitro para alterá-la.

O jornal “As” afirmou: “Essa decisão provocou a ira do Atlético de Madrid, que exigirá esclarecimentos da Comissão Técnica de Árbitros, pois existe um precedente no programa ‘Tiempo de Revisión’ — utilizado para analisar jogadas e reconhecer erros — que corrobora a posição do Atlético”. 

Na partida entre Real Betis e Rayo Vallecano, a comissão técnica de árbitros reconheceu que Valentín deveria ter sido expulso por sua entrada em Ratiu, apesar de ter tocado na bola inicialmente.

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 Na declaração da época, afirmaram: “Ele realizou uma entrada repentina e violenta, com risco evidente de lesionar o adversário. Não é determinante quem toca na bola primeiro em um confronto de igual força, em que ambos os jogadores chegam na mesma situação. Deveria ter sido mostrado o cartão vermelho ao infrator”.

O Atlético de Madrid pede que Gerard Martín seja punido por sua entrada violenta, assim como aconteceu na partida entre Real Betis e Rayo Vallecano, com sua expulsão imediata por cartão vermelho.

 A Comissão Técnica de Árbitros (CTA) ainda não emitiu sua decisão final, pois se reunirá amanhã, terça-feira, para analisar todas as imagens.

 De acordo com fontes do jornal, muitos membros da comissão acreditam que Gerard Martín merecia a expulsão direta e que esta situação é semelhante ao incidente da partida entre o Betis e o Rayo Vallecano. 

De fato, o relatório de análise das imagens, com lançamento previsto para amanhã, indicará que a expulsão deve ser confirmada por uso de força excessiva.

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