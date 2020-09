Vasco x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (26), pela 12ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Deixando de lado a eliminação na Copa do Brasil, o volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Em duelo válido pela 12ª rodada, a equipe carioca recebe o RB na manhã deste domingo (27), às 11h (de Brasília), em São Januário. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x RB Bragantino DATA Domingo, 27 de setembro de 2020 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, a partir das 11h (de Brasília). Aqui, na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

De volta no comando do Vasco após se recuperar da Covid-19, o técnico Ramon Menezes deve realizar algumas mudanças na equipe depois da eliminação na Copa do .

Recuperado de lesão, Vinicius retorna ao time titular no lugar de Ribamar, enquanto Ricardo Graça segue fora com edema na coxa.

Já o RB Bragantino, na zona de rebaixamento, buscando a segunda vitória consecutiva no Brasileirão.

"É sempre importante ter uma semana cheia para trabalhar e também renovar as forças diante da sequência grande de jogos que fizemos. Tivemos um excelente resultado contra o Ceará com uma performance muito boa. O professor Maurício teve pela primeira vez um espaço para trabalhar e isso deu resultado na última partida. Nesta semana tivemos, novamente, uma semana cheia de trabalho e para esse jogo contra o Vasco, num campo tradicionalmente difícil, contra um adversário que vem bem no Brasileirão, teremos uma grande partida pela frente. Precisamos pontuar e subir na tabela", disse Edimar, que cumpriu suspensão na última rodada, e deve retornar.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Pikachu, Castan, Miranda, Henrique; Andrey, Fellipe Bastos (Marcos Júnior), Benítez, Talles Magno, Vinícius e Cano.

Provável escalação do RB Bragantino: Júlio César; Raul (Aderlan), Léo Ortiz, Ligger (Léo Realpe) e Edimar; Barreto (Uillian Correia), Lucas Evangelista e Claudinho; Artur, Alerrandro e Bruno Tubarão.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Vasco Campeonato Brasileiro 20 de setembro de 2020 Vasco 0 x 0 23 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Vasco Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020 20h30 (de Brasília) x Vasco Campeonato Brasileiro 7 de outubro de 2020 19h15 (de Brasília)

RB BRAGANTINO

VJOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 1 RB Bragantino Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020 RB Bragantino 4 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro 19 de setembro de 2020

Próximas partidas