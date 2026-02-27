Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Vasco sub-20 copinhaDivulgação/Vasco
Joaquim Lira Viana

Vasco x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro Sub-20 2026

Equipes se enfrentam neste domingo (1), no Estádio Nivaldo Pereira; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Vasco recebe o São Paulo neste domingo (1), às 15h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 2026. A bola rola no gramado do Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ). O local de transmissão ainda não foi divulgado (clique aqui e confira a programação completa).

O time da casa é o líder da competição, com seis pontos e duas vitórias em dois jogos. Na última rodada, o Vasco ganhou do Flamengo, fora de casa, por 4 a 1, com gols de Lukas (24'), Gustavo (41'), Andrey (54') e Bruno (90'). Alan (81') diminuiu para o Rubro-Negro. 

Do outro lado, o São Paulo ocupa o quinto lugar na tabela, com quatro pontos conquistados a partir de uma vitória e um empate. Na última rodada, o Tricolor visitou o time do Palmeiras, na Arena Barueri, e empatou em 3 a 3 com gols de Perivan (43'), Matheus (51') e Luis Osório (86'), enquanto Antônio Marcos (79'), Heittor (90') e Erick Belé (93') buscaram o empate para o Verdão no final da partida, com direito a dois gols nos acréscimos.

📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢

Prováveis escalações

Vasco: Phillipe Gabriel; Lucas Melim, Bruno André, Wanison e Gustavo; Riquelme Avellar, Anderson Júnio e Samuel; Andrey, Lukas e Ramon Rique. Técnico: Matheus Curopos

São Paulo: João Pedro; Igor Felisberto, Isac, Luis Osório e Matheus Ferreira; Nicolas, Perivan e Pedro Bezerra; Matheus, Pedro Ferreira e Lucyan. Técnico: Allan Barcelos

Desfalques

Vasco

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Sem desfalques confirmaos.

Quando é?

  • Data: domingo, 1 de março de 2026
  • Horário: 15h (de Brasília)
  • Local: Estádio Nivaldo Pereira, Nova Iguaçu - RJ
Publicidade
0