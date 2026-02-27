Vasco x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro Sub-20 2026

O Vasco recebe o São Paulo neste domingo (1), às 15h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 2026. A bola rola no gramado do Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ). O local de transmissão ainda não foi divulgado (clique aqui e confira a programação completa).
O time da casa é o líder da competição, com seis pontos e duas vitórias em dois jogos. Na última rodada, o Vasco ganhou do Flamengo, fora de casa, por 4 a 1, com gols de Lukas (24'), Gustavo (41'), Andrey (54') e Bruno (90'). Alan (81') diminuiu para o Rubro-Negro.
Do outro lado, o São Paulo ocupa o quinto lugar na tabela, com quatro pontos conquistados a partir de uma vitória e um empate. Na última rodada, o Tricolor visitou o time do Palmeiras, na Arena Barueri, e empatou em 3 a 3 com gols de Perivan (43'), Matheus (51') e Luis Osório (86'), enquanto Antônio Marcos (79'), Heittor (90') e Erick Belé (93') buscaram o empate para o Verdão no final da partida, com direito a dois gols nos acréscimos.
|📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢
Prováveis escalações
Vasco: Phillipe Gabriel; Lucas Melim, Bruno André, Wanison e Gustavo; Riquelme Avellar, Anderson Júnio e Samuel; Andrey, Lukas e Ramon Rique. Técnico: Matheus Curopos
São Paulo: João Pedro; Igor Felisberto, Isac, Luis Osório e Matheus Ferreira; Nicolas, Perivan e Pedro Bezerra; Matheus, Pedro Ferreira e Lucyan. Técnico: Allan Barcelos
Desfalques
Vasco
Sem desfalques confirmados.
São Paulo
Sem desfalques confirmaos.
Quando é?
- Data: domingo, 1 de março de 2026
- Horário: 15h (de Brasília)
- Local: Estádio Nivaldo Pereira, Nova Iguaçu - RJ