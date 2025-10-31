+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoVasco
team-logoSão Paulo
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Vasco x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (2), em São Januário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e São Paulo se enfrentam neste domingo (2), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, da CazéTV no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Embalado por quatro vitórias consecutivas, o Vasco entra em campo buscando ampliar a boa fase e diminuir a diferença de sete pontos para o Bahia, quinto colocado, que atualmente fecha a zona de classificação para a Libertadores 2026.

Para o confronto, o técnico Fernando Diniz volta ao comando do Vasco, que também contará com o retorno de Rayan, recuperado de um edema.

Do outro lado, o São Paulo tenta manter o embalo após vencer o Bahia por 2 a 0, resultado que encerrou uma sequência de três derrotas seguidas. Em 30 jogos, o Tricolor soma 11 vitórias, oito empates e 11 derrotas, com um aproveitamento de 45% no Brasileirão.. 

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Ferraresi (Sabino); Maílton, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Lucas Moura e Tapia.

Escalações de Vasco x São Paulo

VascoHome team crest

4-2-3-1

Formação

3-4-1-2

Home team crestSAP
1
Leo Jardim
30
R. Renan
96
P. Henrique
6
L. Piton
46
C. Cuesta
17
N. Moreira
10
P. Coutinho
11
A. Gomez
88
C. Barros
3
Tche Tche
77
Rayan
23
Rafael
35
Sabino
5
R. Arboleda
28
A. Franco
22
Mailton
20
M. Antonio
21
D. Bobadilla
29
P. Maia
13
E. Diaz
7
Lucas
14
G. Tapia

3-4-1-2

SAPAway team crest

VAS
-Escalação

Reservas

Técnico

  • F. Diniz

SAP
-Escalação

Reservas

Técnico

  • H. Crespo

Desfalques

Vasco

Adson, Jair e Paulo Ricardo estão lesionados.

São Paulo

Luciano e Maik estão suspensos, enquanto Cédric e Calleri estão machucados.

Quando é?

  • Data: domingo, 02 de novembro de 2025
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: São Januário - Rio de Janeiro, RJ 

Retrospecto recente

VAS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
1/5

SAP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 102 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma 37 vitórias, contra 37 do São Paulo, além de 28 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Cruzmaltino venceu por 3 a 1.

VAS

Outros

SAP

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

9

Gols feitos

9
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Links úteis

0