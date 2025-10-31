Vasco x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Vasco e São Paulo se enfrentam neste domingo (2), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, da CazéTV no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).
Notícias e prováveis escalações
Embalado por quatro vitórias consecutivas, o Vasco entra em campo buscando ampliar a boa fase e diminuir a diferença de sete pontos para o Bahia, quinto colocado, que atualmente fecha a zona de classificação para a Libertadores 2026.
Para o confronto, o técnico Fernando Diniz volta ao comando do Vasco, que também contará com o retorno de Rayan, recuperado de um edema.
Do outro lado, o São Paulo tenta manter o embalo após vencer o Bahia por 2 a 0, resultado que encerrou uma sequência de três derrotas seguidas. Em 30 jogos, o Tricolor soma 11 vitórias, oito empates e 11 derrotas, com um aproveitamento de 45% no Brasileirão..
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.
São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Ferraresi (Sabino); Maílton, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Lucas Moura e Tapia.
Desfalques
Vasco
Adson, Jair e Paulo Ricardo estão lesionados.
São Paulo
Luciano e Maik estão suspensos, enquanto Cédric e Calleri estão machucados.
Quando é?
- Data: domingo, 02 de novembro de 2025
- Horário: 20h30 (de Brasília)
- Local: São Januário - Rio de Janeiro, RJ
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 102 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma 37 vitórias, contra 37 do São Paulo, além de 28 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Cruzmaltino venceu por 3 a 1.