Vasco x RB Bragantino: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Cruzmaltino precisa vencer nesta quarta-feira (6) para escapar do rebaixamento; veja como acompanhar na TV e na internet

Lutando contra o rebaixamento, o Vasco recebe o RB Bragantino nesta quarta-feira (6), a partir das 21h30 (de Brasília), em São Januário, na cidade do Rio de Janeiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Rondônia, Roraima, Amazonas, Amapá, Acre e Juiz de Fora) na TV aberta, e do Premiere no pay-per-view, com narração de Gustavo Villani e comentários de Junior e Ricardinho ( veja a programação completa aqui ).

Dependendo apenas de si para fugir do rebaixamento, o Vasco precisa vencer em São Januário para permanecer na Série A. Com 42 pontos, o Gigante da Colina está a um do Bahia, equipe que abre o Z-4. Em caso de empate, precisa torcer para que o Bahia não vença o Atlético-MG ou que o Fortaleza vença o Santos. Caso perca, a equipe precisa torcer por uma vitória do Galo sobre o time baiano.

"Gosto da minha equipe como ela é. Tem ímpeto, tem garra, determinação, coragem. Então dependemos apenas de nós mesmos. Isso é ótimo, porque dependemos apenas do que faremos no último jogo para permanecer na primeira divisão ou descer. Mas tenho confiança na equipe", afirmou o técnico Ramón Díaz.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o RB Bragantino, que chegou a depender apenas de si para ser campeão brasileiro, mas a sequência de oito jogos sem vencer acabou com o sonho do título inédito. Atualmente, a equipe de Bragança Paulista, com 62 pontos, está prestes a determinar sua colocação entre o quinto e o sexto lugar no torneio nacional.

"Olhando pelo contexto geral, caímos cedo em alguns campeonatos, mas em alguns momentos brigamos pelo título. Somos um time jovem. Fica o aprendizado para a gente voltar a brigar por títulos e pelo G-4", afirmou Léo Ortiz.

Em 18 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma seis vitórias, contra duas do RB Bragantino, além de 10 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson Bambu, Maicon, Léo e Piton; Paulinho, Zé Gabriel, Marlon Gomes; Gabriel Pec e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Léo Realpe, Léo Ortiz e Luan Cândido; Matheus Fernandes, Jadsom e Lucas Evangelista; Helinho, Mosquera e Eduardo Sasha (Thiago Borbas). Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

Vasco

Gary Medel e Erick Marcus seguem como desfalques.

RB Bragantino

Juninho Capixaba e Matheus Gonçalves, suspensos, estão fora.

Quando é?