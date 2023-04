Na Justiça, Vasco briga para impedir renovação do Maracanã com Flamengo e Fluminense

Cruz-maltino quer participar do chamamento público para a permissão temporária

O prazo da sexta permissão de uso do Maracanã por Flamengo e Fluminense termina agora no final de abril. Conforme trouxe a GOAL, o Vasco manifestou o interesse junto ao Governo Federal de participar da concessão temporária. Ciente da possibilidade da renovação com a dupla Fla-Flu, o Cruz-maltino se antecipou e entrou na justiça.

O Vasco entrou com um mandado de segurança para que a Casa Civil realize um chamamento público antes de assinar o novo termo de permissão de uso temporário. A informação foi trazida primeiramente pelo “GE” e confirmada pela GOAL. O Cruz-maltino promete ir até o final pelo estádio.

No documento, o clube ainda ressalta que, caso haja uma renovação automática da permissão de uso, esta seja suspensa. O departamento jurídico do Vasco alega que uma sétima renovação ,sem o chamamento público, está fora das regras.

Na última semana, o Vasco conseguiu na Justiça o direito de mandar o jogo diante do Palmeiras, neste domingo (23), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio. A dupla Fla-Flu não queria alugar o local para o rival, alegando problemas com o gramado pela sequência de jogos no local.

Josh Wander, sócio-proprietário da 777 Partners, empresa que controla a SAF do Vasco, é um dos maiores entusiastas do Maracanã. O empresário vê enorme potencial para gerar receitas no estádio. O clube, ao lado de duas empresas, montou um projeto que visa também melhorar o gramado do estádio.