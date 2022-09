O que faz a empresa 777 Partners, dona da SAF do Vasco?

A empresa, fundada nos Estados Unidos, trabalha em vários setores além do futebol

O Vasco da Gama está sob nova direção. Agora uma sociedade anônima do futebol, a famosa SAF, o Cruz-maltino entrega a administração do seu futebol definitivamente para a 777 Partners. Do interesse inicial da empresa, divulgado ainda no início do ano, até a conclusão do negócio passaram-se vários meses. E enquanto esperam a resolução da situação presente desta temporada, em meio a uma difícil disputa pelo acesso na Série B, os torcedores cruz-maltinos já começam a sonhar com um futuro à altura das tradições da instituição.

A 777 Partners já havia adiantado R$ 70 milhões, para ajudar o clube de São Januário em despesas mais urgentes, e já vinha tendo participação nas tomadas de decisão desta temporada 2022. Com o contrato prestes a ser assinado de forma definitiva, a expectativa é pela entrada da primeira parte dos R$ 700 milhões de investimentos prometido pela nova dona da SAF.

Sai de cena os antigos dirigentes, entram em ação novos nomes – alguns deles, como Paulo Bracks e Luiz Mello, respectivamente diretor esportivo e CEO da SAF, já vinham atuando no futebol. E em meio a tantas mudanças, é natural que o torcedor se pergunte: o que faz exatamente a 777 Partners?

Em primeiro lugar, engana-se quem acredita que a dona da SAF do Vasco mexe apenas com futebol. Fundada em 2015, em Miami (EUA) como uma empresa de investimento especializada em serviços financeiros, ativos e fornecedores de serviços e tecnologia, a 777 atualmente investe em seis áreas diferentes: seguro, aviação, finanças de consumo e comércio, finanças de litígio, empréstimos e mídia & entretenimento.

A 777 Partners no futebol mundial

Getty

Esta última, é a parte que mais interessa aos vascaínos. Além de ter participação em empresas como a 1190 (responsável pela venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro) e Fanatiz (plataforma de streaming que trabalha com torneios de futebol nos Estados Unidos), a 777 Partners possui quatro clubes em sua pasta futebolística.

O Vasco da Gama é o mais recente deles. Além do Gigante da Colina, a 777 é dona do Genoa (Itália), Standard de Liége (Bélgica) e ainda detém parte minoritária de participação no Sevilla, da Espanha.

Os planos da 777 para o Vasco da Gama

Vasco

De forma bastante resumida, a intenção da 777 Partners é transformar o Vasco da Gama novamente em uma potência nacional de forma sustentável – apostando bastante também nas categorias de base do clube.

“Não acho que seremos o tipo de clube que sai gastando um monte de dinheiro em uma grande estrela, e sim o tipo de clube que gasta muito dinheiro investindo em talentos que poderemos cultivar e desenvolver para que se tornem grandes estrelas”, disse Josh Wander, sócio-fundador da empresa, em entrevista ao ge.