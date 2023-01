Presidente do Flamengo abre as portas do Maracanã para o Vasco

Landim, no entanto, destacou que é algo que precisa ser feito com análise de tabela para não prejudicar o gramado

A temporada 2023 começou e um importante assunto que toma conta do dia a dia do Flamengo voltou a ser pauta: o Maracanã. Em entrevista ao “Mundo da Bola”, da TV Brasil, o presidente do Rubro-Negro, Rodolfo Landim, deixou a porta do estádio aberta caso o Vasco queira disputar algumas partidas no estádio



“O Vasco tem o seu estádio, mas a gente entende que o Vasco precise do Maracanã em alguns jogos. Isso deve ser conversado, analisado em conjunto, planejado com análise da tabela. A gente não pode voltar para o passado, com o Maracanã com um gramado impraticável para o nível exigido hoje. É possível fazer isso, também tenho conversado com o John Textor sobre o Engenhão. Podemos fazer um "bem bolado" com os estádios do Rio para atender todo mundo”.

Em 2022, Flamengo e Fluminense, que administram juntos o Maracanã, tiveram problemas com o Vasco que chegou a entrar na justiça após a negativa da dupla para mandar jogos no local. A justificativa era de que o número de jogos já estava prejudicando o gramado e com mais uma partida, ficaria impraticável.

O Cruzmaltino, no entanto, entrou na justiça e conseguiu o direito de mandar o jogo no estádio. A situação irritou os dirigentes do Flamengo, que começaram a estudar a possibilidade da construção de um estádio. Landim, inclusive, falou sobre o tema, mas deixou claro que a prioridade é o Maracanã.



“É um desafio muito grande tornar viável um projeto de novo estádio. A prioridade número um, eu não escondo de ninguém, é a licitação do Maracanã. Estamos com o Fluminense, que é o nosso parceiro. O acordo que temos é com o Fluminense, de exclusividade entre os dois clubes. Isso na administração do estádio, outra coisa é quem vai jogar no Maracanã”.