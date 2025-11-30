+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoVasco
team-logoMirassol
Mounique Vilela

Vasco x Mirassol: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (2), no Estádio São Januário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Mirassol se enfrentam nesta terça-feira (2), às 19h (de Brasília), no Estádio São Januário, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Após cinco derrotas seguidas, o Vasco voltou a vencer com autoridade ao aplicar uma goleada de 5 a 1 sobre o Internacional. Com o resultado, o Gigante da Colina se afastou da zona de rebaixamento e agora ocupa a 11ª posição, somando 45 pontos e 41% de aproveitamento. A equipe carioca abriu quatro pontos de vantagem para o Santos, primeiro time dentro do Z-4.

Do outro lado, o Mirassol perdeu por 2 a 0 para o Vitória e adiou a chance de garantir a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Atualmente, o clube paulista aparece na quarta colocação, com 63 pontos, cinco a mais que o Fluminense, primeira equipe fora do Z-5, e está a dois pontos de confirmar matematicamente sua vaga no torneio continental.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Hugo Moura, Barros, Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez, Rayan.

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes, Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson, Carlos Eduardo (Chico da Costa).

Brasileirão
Vasco crest
Vasco
VAS
Mirassol crest
Mirassol
MIR

Desfalques

Vasco

Jair e Adson estão no departamento médico.

Mirassol

Edson Carioca, Shaylon e Guilherme Marques estão machucados.

Quando é?

  • Data: terça-feira, 02 de dezembro de 2025
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio São Januário - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

VAS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/10
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

MIR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

VAS

Um

MIR

0

0

Empate

1

2

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/1
Ambos os times marcam
1/1

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Publicidade

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0