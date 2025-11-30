Vasco x Mirassol: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Vasco e Mirassol se enfrentam nesta terça-feira (2), às 19h (de Brasília), no Estádio São Januário, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após cinco derrotas seguidas, o Vasco voltou a vencer com autoridade ao aplicar uma goleada de 5 a 1 sobre o Internacional. Com o resultado, o Gigante da Colina se afastou da zona de rebaixamento e agora ocupa a 11ª posição, somando 45 pontos e 41% de aproveitamento. A equipe carioca abriu quatro pontos de vantagem para o Santos, primeiro time dentro do Z-4.

Do outro lado, o Mirassol perdeu por 2 a 0 para o Vitória e adiou a chance de garantir a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Atualmente, o clube paulista aparece na quarta colocação, com 63 pontos, cinco a mais que o Fluminense, primeira equipe fora do Z-5, e está a dois pontos de confirmar matematicamente sua vaga no torneio continental.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Hugo Moura, Barros, Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez, Rayan.

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes, Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson, Carlos Eduardo (Chico da Costa).

Desfalques

Vasco

Jair e Adson estão no departamento médico.

Mirassol

Edson Carioca, Shaylon e Guilherme Marques estão machucados.

Quando é?

Data: terça-feira, 02 de dezembro de 2025

terça-feira, 02 de dezembro de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio São Januário - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

VAS Um MIR 0 0 Empate 1 Mirassol 3 - 2 Vasco 2 Gols feitos 3 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis