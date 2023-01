Vasco x Madureira ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Equipes estreiam no Cariocão neste sábado (14), em São Januário; veja como acompanhar na TV e na internet

Vasco e Madureira se enfrentam neste sábado (14), às 18h (de Brasília), em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch), do streamer Casimiro. A GOAL também traz os principais lances da partida em tempo real.

Quer ver jogos da Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL PLAY

Com ingressos esgotados, o Vasco fará homenagem para Roberto Dinamite, falecido no último domingo (8). Para a estreia no Estadual, a equipe entrará em campo com uma mescla de jogadores reservas e da base, uma vez que os seus principais jogadores estão na Flórida, nos Estados Unidos, para os amistosos contra River Plate e Inter Miami.

Do outro lado, o Madureira, que entrou em campo pela última vez em um jogo oficial em agosto de 2022 (foi derrotado pelo Paduano Esporte Clube por 1 a 0, pelas oitavas de final da Copa Rio), terá Felipe Arantes no comando da equipe.

Em 137 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma 107 vitórias, contra 12 do Madureira, além de 18 empates. No último encontro, válido pelo Carioca de 2022, o Cruzmaltino venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Vasco: A atualizar.

Escalação do provável Madureira: Alexander, Puma Rodriguez (Paulinho), Miranda (Robson), Léo (Anderson Conceição) e Lucas Piton; Zé Gabriel, Figueiredo e Nenê (Vinícius); Gabriel Pec, Erick Marcus e Pedro Raul (Eguinaldo).

Desfalques

Vasco

Não há desfalques confirmados.

Madureira

Sem desfalques confirmados.

Quando é?