Vasco x Juventude: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Vasco e Juventude se enfrentam neste sábado (8), às 18h (de Brasília), em São Januário, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após acumular derrotas para o São Paulo, por 2 a 0, e para o Botafogo, por 3 a 0, o Vasco volta a campo pressionado pela necessidade da vitória. Em nono lugar, com 42 pontos, o Cruzmaltino está a dez pontos do Bahia, equipe que fecha a zona de classificação direta para a Libertadores de 2026.

Por outro lado, o Juventude segue na luta contra o rebaixamento. Em 18º lugar, com 29 pontos, a equipe gaúcha está a cinco pontos do Vitória, primeira equipe fora do Z-4. Em 32 jogos, soma oito vitórias, cinco empates e 19 derrotas, com aproveitamento de 30%.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Barros (Hugo Moura), Tchê Tchê, Coutinho; Andrés Gómez, Rayan, Nuno Moreira.

Juventude: Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam, Wilker Ángel, Igor Formiga; Peixoto, Caíque Gonçalves, Marcelo Hermes, Rafael Bilu; Lucas Fernandes, Gabriel Taliari

Desfalques

Vasco

Adson e Jair seguem no departamento médico, enquanto David cumprirá suspensão.

Juventude

Mandaca está lesionado

Quando é?

Data: sábado, 08 de novembro de 2025

sábado, 08 de novembro de 2025 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: São Januário - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 25 jogos disputados entre as equipes, o Juventude soma nove vitórias, contra cinco do Vasco, além de 11 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Juventude venceu por 2 a 0.

Classificação

