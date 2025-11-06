+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoVasco
team-logoJuventude
Mounique Vilela

Vasco x Juventude: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (8), em São Januário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Juventude se enfrentam neste sábado (8), às 18h (de Brasília), em São Januário, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Após acumular derrotas para o São Paulo, por 2 a 0, e para o Botafogo, por 3 a 0, o Vasco volta a campo pressionado pela necessidade da vitória. Em nono lugar, com 42 pontos, o Cruzmaltino está a dez pontos do Bahia, equipe que fecha a zona de classificação direta para a Libertadores de 2026.

Por outro lado, o Juventude segue na luta contra o rebaixamento. Em 18º lugar, com 29 pontos, a equipe gaúcha está a cinco pontos do Vitória, primeira equipe fora do Z-4. Em 32 jogos, soma oito vitórias, cinco empates e 19 derrotas, com aproveitamento de 30%.

Brasileirão
Vasco crest
Vasco
VAS
Mirassol crest
Mirassol
MIR
Brasileirão
Juventude crest
Juventude
JUV
Santos crest
Santos
SAN

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Barros (Hugo Moura), Tchê Tchê, Coutinho; Andrés Gómez, Rayan, Nuno Moreira.

Juventude: Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam, Wilker Ángel, Igor Formiga; Peixoto, Caíque Gonçalves, Marcelo Hermes, Rafael Bilu; Lucas Fernandes, Gabriel Taliari

Escalações de Vasco x Juventude

VascoHome team crest

4-2-3-1

Formação

3-4-1-2

Home team crestJUV
1
Leo Jardim
6
L. Piton
96
P. Henrique
30
R. Renan
46
C. Cuesta
10
P. Coutinho
11
A. Gomez
88
C. Barros
25
H. Moura
17
N. Moreira
77
Rayan
13
Jandrei
34
Rodrigo Sam
4
W. Angel
3
L. Freitas
10
Nene
22
M. Hermes
72
Peixoto
32
I. Marques
95
Caique
19
Bill
99
R. Bilu

3-4-1-2

JUVAway team crest

VAS
-Escalação

Reservas

Técnico

  • F. Diniz

JUV
-Escalação

Reservas

Técnico

  • T. Carpini

Desfalques

Vasco

Adson e Jair seguem no departamento médico, enquanto David  cumprirá suspensão. 

Juventude

Mandaca está lesionado

Quando é?

  • Data: sábado, 08 de novembro de 2025
  • Horário: 18h (de Brasília)
  • Local: São Januário - Rio de Janeiro, RJ 

Retrospecto recente

VAS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
0/5

JUV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/6
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

Em 25 jogos disputados entre as equipes, o Juventude soma nove vitórias, contra cinco do Vasco, além de 11 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Juventude venceu por 2 a 0.

VAS

Outros

JUV

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

5

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Links úteis

0