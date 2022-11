Ituano x Vasco: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Em confronto direto para garantir o acesso à Série A, Ituano e Vasco entram em campo neste domingo (6), às 18h30 (de Brasília), em Itu, pela última rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Pernambuco, Amapá, Roraima, Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Maranhão, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e as cidades de Sorocaba-SP e Juiz de Fora-MG), na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na quarta posição, com 59 pontos, o Vasco precisa ao menos empatar com o Ituano, que soma 57 pontos para confirmar o acesso. Caso perca por um gol de diferença, o Cruz-Maltino precisa torcer para o Sport não golear o Vila Nova por cinco gols, e ainda torcer por uma derrota do Bahia sobre o CRB por pelo menos três gols de diferença.

Em clima de decisão, o Vasco terá em Itu jogadores suspensos, não relacionados e funcionários convidados pela diretoria. A ideia é contar com o apoio de todos aqueles que fazem parte do dia a dia do futebol.

Apesar de não poder contar com Edimar e Quintero, suspensos, o técnico Jorginho terá Andrey em campo. O volante, com oito gols, superou as dores no tornozelo e reforçará a equipe.

Do outro lado, o Ituano, que precisa da vitória, pode optar pela entrada de Léo Ceará no lugar de Vinicius Paiva, que por questões contratuais está fora.

A boa notícia é o retorno do goleiro Jefferson Paulino, que desfalcou a equipe nos dois últimos jogos, enquanto Lucas Nathan e Gérson Magrão brigam por uma vaga.

No primeiro turno, as equipes empataram em 1 a 1. A equipe paulista abriu o placar com Rafael Elias, enquanto Raniel deixou tudo igual.

Prováveis escalações

Escalação do provável VASCO: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição e Paulo Victor; Yuri e Andrey Santos; Marlon Gomes, Nenê e Figueiredo; Eguinaldo (Raniel).

Escalação do provável ITUANO: Jefferson Paulino; Raí Ramos, Rafael Pereira, Bernardo, Roberto; Caíque, Lucas Siqueira e Gérson Magrão (Lucas Nathan); Gabriel Barros, Léo Ceará e Aylon.

Desfalques

Vasco

Edimar e Quintero, suspensos, são desfalques.

Ituano

Vinicius, por questões contratuais, não pode encarar o Vasco devido a necessidade do pagamento de 1 milhão de reais. Brenner, Neto Berola e Pacheco, lesionados, também estão fora.

Quando é?

• Data: domingo, 6 de novembro de 2022

• Horário: 18h30 (de Brasília)

• Local: Estádio Novelli Junior – Itu, SP

• Arbitragem: WILTON PEREIRA SAMPAIO (árbitro), BRUNO BOSCHILIA e KLEBER LUCIO GIL (assistentes), ILBERT ESTEVAM (quarto árbitro) e PABLO RAMON GONÇALVES (AVAR)