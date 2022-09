Brasileirão Série B: Os artilheiros e garçons da temporada 2022

Veja quem são os líderes em gols marcados e assistências na segunda divisão brasileira!

O Cruzeiro conseguiu, com sete rodadas de antecedência, o acesso para a elite do nosso futebol, mas a Série B 2022 segue com sua disputa emocionante até o fim. Ainda faltam definir os outros três que sobem de divisão, assim como a artilharia e assistências da temporada.



O Cruzeiro contratou o artilheiro de 2021, Edu, ex-Brusque, enquanto Grêmio, Bahia e Vasco se juntam ao clube mineiro na disputa pelo título e volta à primeira divisão. Mas outras surpresas ainda podem rolar em uma das maiores edições da Série B da história.



Quem vai terminar os rankings na frente? Confira a seguir os artilheiros e líderes em assistências da Série B 2022, e relembre também quem se destacou na temporada passada.

Artilharia - Campeonato Brasileiro da Série B 2022

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Gabriel Poveda Sampaio Corrêa 15 30 2 Lucca Ponte Preta 14 24 3 Diego Souza Grêmio 12 28 4 Rafael Elias Ituano 10 22 5 Edu Cruzeiro 9 27 =5 Raniel Vasco 9 27 =5 Ciel Tombense 9 24 8 Matheus Davó Bahia 8 30 9 Douglas Coutinho Londrina 7 29 =9 Ronaldo Novorizontino 7 20 =9 Fabinho CRB 7 26 =9 Anselmo Ramon CRB 7 27 =9 Ygor Catatau Sampaio Corrêa 7 26

Passes para gols - Campeonato Brasileiro da Série B 2022

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Nenê Vasco 7 26 2 Biel Grêmio 6 29 =2 Pimentinha Sampaio Corrêa 6 23 4 Caprini Londrina 5 31 =4 Nicolas Grêmio 5 22 =4 Anselmo Ramon CRB 5 27 =4 Diego Souza Grêmio 5 28 8 Artur Ponte Preta 4 27 =8 Jamerson Bahia Guarani 4 13 =8 Lucas Mugni Bahia 4 22 =8 Matheusinho Sampaio Corrêa 4 27 =8 Giovanni Augusto Guarani 4 21 =8 Ygor Catatau Sampaio Corrêa 4 26 =8 Matheus Davó Bahia 4 30

Números atualizados às 21h35 (de Brasília), de 26 de setembro de 2022.

Brasileirão Série B 2021: quem foi o artilheiro?

Divulgação/Brusque

O atacante Edu, defendendo o Brusque, terminou como o goleador da Segundona 2021. Na ocasião, o atual jogador do Cruzeiro marcou 17 gols em 33 jogos disputados. Um gol à frente de Léo Gamalho, do Coritiba, e dois à frente de Rafael Navarro, do campeão Botafogo.

Brasileirão Série B 2021: Quem foi o líder em assistências?

Elvis, do Goiás, foi o maior garçom da Série B 2021, com 11 assistências em 36 jogos disputados, enquanto Régis, do Guarani, ficou logo atrás com 10 passes em 29 jogos.