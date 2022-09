Do que o Vasco precisa para subir para a Série A?

O time carioca aposta todas suas fichas nos quatros jogos em São Januário; veja o que ele precisa fazer para retornar à elite

Com a ambição de retornar à elite do futebol nacional, o Vasco vive um momento turbulento no Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe comandada por Jorginho, terceiro técnico na temporada, terá uma dura missão ao enfrentar o Londrina, em São Januário, pela 32ª rodada, na próxima quinta-feira (29).

Em 31 partidas disputadas, a equipe carioca conquistou 48 pontos, ocupando, assim, a quarta posição, com 13 vitórias, nove empates e nove derrotas. No próximo confronto, o Vasco enfrenta nada mais que o quinto colocado, que está a três pontos - com um jogo a menos - de diferença e também na briga pelo acesso.

Além desse duelo em casa, o time terá pela frente outras três partidas em São Januário (Novorizontino, Criciúma e Sampaio Corrêa) para continuar sonhando com o acesso, já que pode somar mais 12 pontos como mandante, onde a equipe conquistou a maior parte de seus pontos (10 vitórias) e nunca foi derrotada em 15 jogos.

Porém, o maior problema para a equipe está fora de casa. Fora de seus domínios, o Vasco tem nove derrotas, sendo oito consecutivas, resultando na pior sequencia fora de casa na história do clube. Além disso, foram outros quatro empates e apenas três vitórias.

Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a pontuação "mágica" para conseguir o acesso é de 67 pontos, algo que o Cruzeiro alcançou justamente ao bater o Vasco, na última rodada, somando 68 pontos.

Dessa forma, o Vasco precisaria conquistar 19 pontos, ou seja, seis vitórias e um empate em sete jogos para alcançar o número de 67 pontos. É claro, caso a disputa permaneça acirrada.

Vale lembrar que, em apenas uma ocasião desde que adotou o formato de pontos corridos por 20 times, o quarto colocado não terminou a competição na casa dos 60 pontos. Em 2012, o Vitória precisou somar 71 pontos para subir, embora o próprio somou apenas 59 pontos, a menor pontuação de um time no G-4, para subir em 2007.

Próximos jogos do Vasco na Série B