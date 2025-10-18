Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Vasco e Fluminense se enfrentam nesta segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após vencer o Vitória por 4 a 3 e o Fortaleza por 2 a 0, o Vasco volta a campo embalado por duas vitórias consecutivas no Brasileirão. No momento, o Cruzmaltino ocupa a nona posição, com 36 pontos e aproveitamento de 42%. Em 28 partidas, soma 10 vitórias, seis empates e 12 derrotas.

Por outro lado, o Fluminense vem de triunfo sobre o Juventude por 1 a 0 e busca emplacar a segunda vitória seguida. O Tricolor ocupa atualmente a sétima colocação, com 41 pontos, e tem um jogo a menos no campeonato. Para o confronto, o técnico Zubeldía deve contar com o retorno de Lucho Acosta, que foi preservado na última rodada.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê, Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez (Vegetti) e Rayan.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta (Lima); Serna, Canobbio e Cano (John Kennedy).

Desfalques

Vasco

Hugo Moura foi expulso contra o Fortaleza e cumprirá suspensão.

Fluminense

Ganso e Keno seguem fora.

Quando é?

Data: segunda-feira, 20 de outubro de 2025

segunda-feira, 20 de outubro de 2025 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 381 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma 149 vitórias, contra 123 do Fluminense, além de 109 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Tricolor venceu por 2 a 1.

Classificação

