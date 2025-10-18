+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoVasco
team-logoFluminense
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (20), no Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Fluminense se enfrentam nesta segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa).

No acirrado duelo entre Vasco e Fluminense, aqueles que buscam intensificar sua experiência podem considerar o código promocional oferido por Sportingbet, garantindo acesso a condições exclusivas ao seguir de perto cada momento dramático deste jogo emocionante.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Após vencer o Vitória por 4 a 3 e o Fortaleza por 2 a 0, o Vasco volta a campo embalado por duas vitórias consecutivas no Brasileirão. No momento, o Cruzmaltino ocupa a nona posição, com 36 pontos e aproveitamento de 42%. Em 28 partidas, soma 10 vitórias, seis empates e 12 derrotas.

Brasileirão
Vasco crest
Vasco
VAS
Mirassol crest
Mirassol
MIR
Brasileirão
Grêmio crest
Grêmio
GRE
Fluminense crest
Fluminense
FLU

Por outro lado, o Fluminense vem de triunfo sobre o Juventude por 1 a 0 e busca emplacar a segunda vitória seguida. O Tricolor ocupa atualmente a sétima colocação, com 41 pontos, e tem um jogo a menos no campeonato. Para o confronto, o técnico Zubeldía deve contar com o retorno de Lucho Acosta, que foi preservado na última rodada.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê, Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez (Vegetti) e Rayan.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta (Lima); Serna, Canobbio e Cano (John Kennedy).

Escalações de Vasco x Fluminense

VascoHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestFLU
1
Leo Jardim
46
C. Cuesta
6
L. Piton
96
P. Henrique
30
R. Renan
17
N. Moreira
88
C. Barros
11
A. Gomez
10
P. Coutinho
3
Tche Tche
77
Rayan
1
Fabio
22
J. Freytes
2
S. Xavier
6
Rene
3
T. Silva
8
Martinelli
17
A. Canobbio
35
Hercules
32
L. Acosta
90
K. Serna
14
G. Cano

4-2-3-1

FLUAway team crest

VAS
-Escalação

Reservas

Técnico

  • F. Diniz

FLU
-Escalação

Reservas

Técnico

  • L. Zubeldia

Desfalques

Vasco

Hugo Moura foi expulso contra o Fortaleza e cumprirá suspensão.

Fluminense

Ganso e Keno seguem fora.

Quando é?

  • Data: segunda-feira, 20 de outubro de 2025
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ 

Retrospecto recente

VAS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

FLU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Em 381 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma 149 vitórias, contra 123 do Fluminense, além de 109 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Tricolor venceu por 2 a 1.

VAS

Outros

FLU

1

1

Empate

3

Vitórias

5

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Links úteis

Publicidade

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0