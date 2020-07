Vasco eliminado do Carioca “tira” de Germán Cano chance de artilharia

Cruzmaltino venceu o apertado duelo contra o Madureira, mas a vitória do Volta Redonda eliminou o Gigante da Colina

O enfrentou o nessa quinta-feira (02) e venceu o duelo por 1 a 0. Mesmo com o resultado positivo, o Cruzmaltino foi eliminado da devido à vitória do Volta Redonda sobre o Resende. Dessa forma, acaba a possibilidade de Germán Cano brigar pela artilharia do certame, que tem Gabigol e João Carlos como principais marcadores.

Germán Cano marcou o gol do @VascodaGama na partida, mas a equipe Cruzmaltina não seguiu adiante no #Cariocão2020 . Confira pelas lentes do estagiário ! pic.twitter.com/WDlDnzuldk — (@campcarioca) July 3, 2020

A vitória do veio após tomar um gol de letra, que foi anulado pelo árbitro. Após a reposição, a equipe de São Januário foi ao ataque e Cano marcou um belo gol, em um chute cruzado.

O Madureira teve esse gol anulado. Na saída de bola, segundos depois, Germán Cano mandou pra rede. Fim de jogo e o Vasco venceu por 1x0. pic.twitter.com/csXF9XHURj — Goleada Info (de 🏠) (@goleada_info) July 3, 2020

Cano tem sido o principal goleador do Vasco nessa temporada. O atacante argentino tem a incrível marca de seis gols em oito partidas no Campeonato Carioca, ou seja, uma média de 0,75 gol por jogo. Na temporada, somando todas as competições, Cano anotou nove gols em 13 partidas.

Com a eliminação do Vasco, o camisa 14 abandona a disputa pela artilharia do estadual. Com oito tentos, Gabigol, do , e João Carlos, do Volta Redonda são os principais goleadores do torneio.

O duelo contra o Madureira foi um dia diferente para o torcedor vascaíno, pois o clube transmitiu a partida ao vivo pela VascoTV, após a Globo rescindir contrato de transmissão do Carioca.

O Vasco dependia do resultado da partida entre Volta Redonda e Resende. O Voltaço tinha a vantagem e qualquer vitória eliminaria o Vasco. De virada, o Volta Redonda venceu o Resende por 2 a 1 e eliminou os comandados de Ramon Menezes.