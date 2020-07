Vasco x Madureira ao vivo: siga em tempo real o jogo do Campeonato Carioca

O é o quarto colocado do Grupo B da , com cinco pontos conquistados. Para avançar à semifinal, o time precisa de uma vitória sobre o e torcer por um revés do Volta Redonda para o Resende. Se houver um empate do Volta Redonda, o triunfo cruzmaltino precisa ter um saldo de três gols.

O Madureira é o terceiro colocado da chave, com seis pontos. Se vencer o Vasco em pleno São Januário e o Volta Redonda não obtiver um triunfo sobre o Resende, o Madureira avança para a semifinal do torneio.