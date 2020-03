Vasco de Abel continua revoltando a torcida; veja as reações

O Gigante da Colina jogou mal e perdeu por 1 a 0 para o Goiás, em duelo válido pela Copa do Brasil

O torcedor Cruz-Maltino encheu o estádio de São Januário, talvez pela última vez neste momento de pandemia do coronavírus Covid-19, mas seguiu a sua estressante rotina: resultado ruim seguido por cobranças fortes sobre o trabalho feito pelo técnico Abel Braga.

Nesta quinta-feira (12), o clube carioca voltou a jogar mal e perdeu por 1 a 0 para o , no jogo de ida válido pela terceira fase da Copa do . O zagueiro Fábio Sanches fez, no segundo tempo, o único gol da partida. Mas o Esmeraldino ainda poderia ter aumentado o placar.

O Gigante da Colina ainda teve um gol anulado antes de o resultado final ser construído, mas antes de empurrar para o fundo das redes Germán Cano tentou se proteger e acabou empurrando a bola com as mãos. A partida também teve cenas de briga entre vascaínos dentro de São Januário.

Este foi o 13º jogo do , que acumula agora quatro derrotas e quatro vitórias. E assim como já vem acontecendo a cada semana, o torcedor vascaíno não escondeu o descontentamento e continua a pedir a saída do técnico.

Abel, pra que passar por isso, cara?



Você tem um passado no Vasco, um passado no futebol. Tá milionário. Para que?



O tempo de todo mundo acaba um dia. Vai gastar a grana, vai contar história



Pra que passar essas vergonhas? Se preserva — Helder Floret (@hfloret) March 13, 2020

O Vasco de Abel Braga em 2020:



4 vitórias

5 empates

4 derrotas

43,6% de aproveitamento



Nos 13 jogos, a equipe marcou apenas 8 gols



pic.twitter.com/1PcnAfyK3E — Goleada Info (@goleada_info) March 13, 2020

"Pra demitir o Abel Braga tem que pagar multa"



Torcedores do Vasco: pic.twitter.com/KPWT9ZoRO0 — Estagiário do VASCO (@EstagiarioVasco) March 13, 2020

Não acredito que Abel fez isso tirou Guarín e o Vinícius pic.twitter.com/u3yjmaUr3z — ✠Elias✠ (@crvgelias) March 13, 2020