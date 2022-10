Vasco x Criciúma: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Lutando pelo acesso, o Cruzmaltino só pensa na vitória neste sábado (22); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Brigando pelo acesso, o Vasco recebe o Criciúma na tarde deste sábado (22), às 16h30 (de Brasília), em São Januário, pela 36ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Depois do empate com o Sport em 1 a 1 na última rodada, o Vasco vira a chave para o duelo em casa, que novamente é tratado como mais uma final pelo elenco. Enquanto a equipe carioca fecha o G-4 com 56 pontos, o Criciúma aparece em sétimo, com 52.

"Acho que será um jogo chave para nós. Já passamos por grandes dificuldades durante a Série B. Esse jogo será mais um que vamos encarar como uma final. Vamos chegar muito focados para fazer um grande jogo. Sabemos do grau de dificuldade que será esse jogo. O time do Criciúma entrou na briga pelo acesso. Vamos tratar esse jogo como uma final. Esse é o sentimento de todos aqui dentro. O pensamento é fazer um grande jogo para sermos coroados com a vitória", afirmou Edimar.

Depois do Criciúma, o Vasco terá pela frente o Sampaio Corrêa. Caso vença os dois jogos em São Januário, o Cruzmaltino garante o acesso à Série A.

O técnico Jorginho não poderá contar com o atacante Raniel e o meia Luiz Henrique, que aguardam julgamento pela confusão que aconteceu na última rodada contra o Sport.

Por outro lado, Léo Matos e Bruno Tubarão, retornam de suspensão.

Já o Criciúma, embalado com duas vitórias consecutivas,

Em 19 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma 11 vitórias, contra sete do Criciúma, além de um empate. No último encontro, válido pelo primeiro turno, o Cruzmaltino venceu por 1 a 0, com gol de Raniel.

Prováveis escalações

Escalação do provável VASCO: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Anderson Conceição, Danilo Boza, Edimar; Yuri Lara, Andrey Santos, Nenê; Figueiredo, Marlon Gomes e Eguinaldo.

Escalação do provável CRICIÚMA: Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Rayan e Hélder; Marcos Serrato, Arilson, Ítalo; Hygor, Lohan e Fellipe Mateus.

Desfalques

Vasco

Paulo Victor, Matheus Ribeiro, Gabriel Dias e Riquelme, no departamento médico, e Raniel e Luiz Henrique, suspensos, são desfalques.

Criciúma

Léo Gonçalves, Rafael Bilu e Tiago Marques, no departamento médico, e Tony, que se recupera de tromboembolismo pulmonar agudo, estão fora.

Quando é?

• Data: sábado, 22 de outubro de 2022

• Horário: 16h30 (de Brasília)

• Local: São Januário – Rio de Janeiro, RJ

• Arbitragem: WILTON PEREIRA (árbitro), BRUNO RAPHAEL PIRES e BRUNO BOSCHILIA (assistentes), RAFAEL MARTINS (quarto árbitro) e DAIANE CAROLINE MUNIZ (AVAR)