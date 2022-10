Sport x Vasco e Ceará x Cuiabá são interrompidos por invasão de torcida

Cenas lamentáveis tomam conta do futebol brasileiro neste domingo

O domingo (16) foi de cenas lamentáveis no Brasileirão da Série A e Série B. Nas partidas entre Sport e Vasco e Ceará e Cuiabá, torcedores invadiram o gramado protagonizando momentos de vandalismo e violência.

Na Ilha do Retiro, logo após o gol de empate, aos 44 do segundo tempo, anotado por Raniel, do Vasco, torcedores invadiram o gramado. Funcionários que estavam trabalhando na Ilha do Retiro foram agredidos, inclusive uma bombeira, que estava na beira do campo.

A partida foi paralisada durante um longo período e os vascaínos se recusaram voltar a campo. A diretoria do Vasco alegou que não havia segurança suficiente para continuar. Por outro lado, os dirigentes do Sport queriam o reinicio do jogo, que foi suspenso.

Já no Castelão, mais cenas tristes, como um pai que teve que sair correndo com o filho no colo para se proteger da confusão. Torcedores do Vozão brigaram entre si e invadiram o gramado e o jogo terminou antes da hora.

A confusão começou logo após o gol de empate do Ceará, ainda assim, torcedores invadiram o campo para cobrar os jogadores, o clube briga contra o rebaixamento no Brasileirão. A partida também foi suspensa por falta de segurança.