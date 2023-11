Vasco x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (28), em São Januário; veja como acompanhar na TV e na internet

Em duelo direto contra o rebaixamento, Vasco e Corinthians se enfrentam na noite desta terça-feira (28), a partir das 21h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada, e do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa aqui).

Embalado com três vitórias e três empates nos últimos seis jogos, o Vasco, com 42 pontos segue na luta contra o rebaixamento e busca se afastar do Z-4. Para o confronto, o técnico Ramón Díaz terá os retornos de Jair e Rossi.

Do outro lado, o Corinthians, com 44 pontos, vem de dura goleada sofrida para o Bahia por 5 a 1 na última rodada. Sem Gil, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Mano Menezes poderá optar pela entrada de Caetano.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Capasso, Medel, Lucas Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Jair (Praxedes, Payet), Rossi, Gabriel Pec e Vegetti. Técnico: Rámon Díaz.

Corinthians: Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Lucas Veríssimo e Matheus Bidu (Fábio Santos); Gabriel Moscardo, Maycon, Giuliano e Renato Augusto; Romero e Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

Desfalques

Corinthians

Gil, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora, assim como Fausto Vera, Matías Rojas e Roni, machucados.

Vasco

Marlon Gomes, Maicon, Léo e Robson Bambu estão suspensos.

Quando é?