Cruzmaltino já esperava a renovação do TPU e promete ir até o final no interesse de participar da administração do estádio

A desembargadora Lídia de Moraes, magistrada da Sexta Câmara de Direito Público, indeferiu o pedido do Vasco de suspender a renovação do Termo de Permissão de Uso do Maracanã para Flamengo e Fluminense por mais seis meses, concedido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira.

O Vasco já esperava pela renovação do Termo e não desistirá de buscar a anulação da permissão de uso, já que segue interessado em administrar o estádio. O Cruzmaltino ainda pode recorrer da decisão da juíza.

O Cruzmaltino alega que o Governo do Rio precisa fazer um chamamento público e abrir disputa entre os interessados em assumir o Maracanã mesmo que de forma provisória. A situação está em análise no Tribunal do Estado do Rio de Janeiro.

O imbróglio entre os clubes tem mexido nos bastidores do futebol do Rio de Janeiro e há troca de farpas publicamente. Na última terça-feira (25), Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, fez críticas ao posicionamento do Vasco.

“A gente investe no estádio, joga no estádio com chuva, com sol, jogos do campeonato estadual no meio de semana, que são deficitários. A gente passa por todas as dificuldades para manter o estádio. Mas quando você acha que é um jogo "maracanizável", você vai lá, entra na Justiça e exerce o direito de jogar. Mas o jogo que você acha que não vai ter lucro, você joga em São Januário”, disse o mandatário em entrevista ao SporTV.

“O que eu estou dizendo se comprova essa semana. O Vasco entrou com a liminar, jogou contra o Palmeiras, destruiu o gramado, mas na próxima segunda-feira contra o Bahia ele informa para a CBF que quer mandar o jogo em São Januário. Porque um jogo segunda-feira à noite teoricamente de menor público, não é "maracanizável”, completou.

Carlos Osório, vice-presidente geral do Vasco, não gostou da postura de Mário Bittencourt e respondeu.

"O Vasco não quer jogar contra o Bahia porque é na segunda à noite? Afirmo que se eles (Fla-Flu) cederem o Vasco vai jogar e vai colocar 60 mil pessoas no Maracanã na segunda, às 20h. É notório que o Vasco tem uma proposta para a gestão temporária do Maracanã desde outubro, em condições financeiras mais vantajosas para o Estado que as atuais. É inacreditável não permitir que o Vasco apresente sua proposta".

No meio de toda a confusão, o Governo prevê retornar o processo de licitação do Maracanã, que está suspenso desde outubro do ano passado, em 40 dias. Por enquanto, a situação segue a mesma, com Flamengo e Fluminense administrando de forma provisória o estádio.