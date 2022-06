777 Partners deve ajudar o clube carioca em projeto para o estádio

O futuro do Maracanã pode ter um novo capítulo nos próximos dias. O Vasco está pretendendo fazer uma proposta própria para se tornar administrador do estádio quando houver uma próxima licitação para decidir quem se encarregará do Mário Filho.

Além de ter uma casa enquanto São Januário passar por reformas, a proposta do Gigante da Colina também servirá como forma de aproximar o clube do estádio. Por este motivo também, o Cruzmaltino decidiu levar para o estádio a partida contra o Cruzeiro, neste domingo (12), pelo Brasileirão Série B, esperando grande presença da torcida e arrecadação.

A GOAL te conta os planos do Vasco para administrar o Maracanã:

Mandar jogos "de maior porte" para o Maracanã e seguir jogando outras partidas em São Januário

Daniel Ramalho/CR Vasco da Gama

A ideia do Vasco é mandar de 12 a 15 partidas por ano no Maracanã, jogos de maior porte, enquanto a maioria dos compromissos seguirá em São Januário. Entretanto, enfrenta a resistência dos atuais gestores do estádio e interessados na próxima licitação, Flamengo e Fluminense. O tricolor é frontalmente contrário à ideia. E o rubro-negro não vê grandes vantagens na mudança do status atual. Para o clube, o ideal é que o Vasco alugue o Maracanã sempre que tiver interesse em jogar no estádio.

Disputa "pelo lado" do Maracanã com o Fluminense seria um dos principais motivos que motivam a discordância dos tricolores

O lado direito do Maracanã, protagonista de um grande embate entre Vasco e Fluminense nos últimos anos.

Tradicionalmente, a torcida do Vasco sempre se localizou no lado direito da tribuna de honra do Maracanã. Na época em que o estádio foi erguido, ficou decidido que o clube que vencesse o primeiro Estadual disputado no novo palco teria prioridade para escolher em qual lado ficaria.

O Vasco, então, venceu o América por 2 a 1 e se sagrou campeão do Campenato Carioca de 1950. O lado direito foi o escolhido por um simples motivo: não batia sol.

Após 64 anos de tradição, a confusão se instalou em 2013, com a reabertura do Maracanã após as obras para a Copa do Mundo de 2014. Já com contrato com o consórcio que então administraria o local, o Flu não abriu mão de receber a sua torcida no lado direito, contrariando o que tinha se tornado praxe desde então no Rio de Janeiro.

No primeiro jogo entre os dois times com a nova divisão, o Vasco venceu por 3 a 1. Autor de um dos gols, Juninho Pernambucano não perdeu a oportunidade e, durante a comemoração, se dirigiu ao lado direito e falou: "Esse lado é nosso".

Clube buscou Fla e Flu para conversar sobre uma parceria, mas agora estuda entrar sozinho na briga

Gilvan de Souza/Flamengo

Interessado na administração do Maracanã, o Vasco não deverá mais conversar com o Flamengo e com o Fluminense para gerir de forma conjunta o estádio. De acordo com informações do canal "Atenção, Vascaínos", o Cruzmaltino planeja apresentar uma proposta para tentar administrar o estádio sozinho.

Mais artigos abaixo

A oferta cruzmaltina passa pelo investimento da 777 Partners. A empresa norte-americana irá assumir em breve o controle do futebol do Vasco e terá papel decisivo na proposta de administração do clube.

O Vasco deseja gerir o Maracanã porque São Januário deverá passar por um processo de reforma com a chegada da 777 Partners.

Marcar território contra o Cruzeiro

Daniel Ramalho/CRVG

A mudança pedida pelo Vasco de transferir de São Januário para o Maracanã o duelo contra o Cruzeiro no próximo dia 12 (domingo), às 16h (de Brasília), pela Série B, vai além de questões financeiras ou simplesmente permitir com que mais torcedores tenham a possibilidade de ver o time vascaíno de perto, como foi anunciado oficialmente. O objetivo é mostrar que, quando em paz com sua torcida, o time da Colina tem condições até mesmo de colocar mais pessoas que seus rivais no principal palco do futebol carioca e com isso se cacifar para disputar a licitação para a gestão do estádio, a ser promovida pelo Governo do Estado em breve.

Novo edital de administração do Maracanã

Buda Mendes/Getty Images

Após sucessivos adiamentos, o governo do Estado do Rio promete agora fazer o leilão da concessão da operação do Estádio do Maracanã no "comecinho do segundo semestre", em julho, disse o secretário de Estado da Casa Civil fluminense, Nicola Miccione. O edital de concessão está em consulta pública desde outubro de 2021. O governo fluminense chegou a prever a publicação do edital em novembro do ano passado, mas acabou adiando para este ano o fim da novela da concessão do estádio, palco de duas finais de Copa do Mundo.