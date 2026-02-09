Goal.com
Mounique Vilela

Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (11), em São Januário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Bahia se enfrentam na noite desta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, e do Premiere,no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela vitória sobre o Botafogo por 2 a 0 e com a classificação garantida para as quartas de final do Campeonato Carioca, o Vasco volta suas atenções para o Brasileirão. Em busca da primeira vitória no torneio, o Cruzmaltino ocupa a 12ª colocação, com um ponto. Após estrear com derrota por 2 a 1 para o Mirassol, a equipe empatou por 1 a 1 com a Chapecoense.

Do outro lado, o Bahia busca manter a invencibilidade no Brasileirão. Na quinta posição, com quatro pontos, o Tricolor Baiano venceu o Corinthians por 2 a 1 na estreia e, na sequência, empatou por 1 a 1 com o Fluminense.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Roberto Renan, Lucas Piton, Cauan Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.

Mateus Carvalho e Jair estão no departamento médico.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Ramos e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Desfalques

Vasco

Jair e Mateus Carvalho estão no departamento médico.

Bahia

Ruan Pablo está machucado, enquanto Michel Araújo e Dell estão suspensos.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: São Januário - Rio de Janeiro, RJ 

Retrospecto recente

VAS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

BAH
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
4/5

Últimos confrontos diretos

Em 66 confrontos oficiais entre Bahia e Vasco, o retrospecto é favorável ao Tricolor Baiano, que soma 27 vitórias, contra 19 triunfos do Vasco, além de 20 empates. No último encontro entre as equipes, válido pelo returno do Brasileirão 2025, o Bahia venceu por 1 a 0. 

VAS

Outros

BAH

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

8

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

