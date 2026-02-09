Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Vasco e Bahia se enfrentam na noite desta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, e do Premiere,no pay-per-view (veja a programação completa).
Notícias e prováveis escalações
Embalado pela vitória sobre o Botafogo por 2 a 0 e com a classificação garantida para as quartas de final do Campeonato Carioca, o Vasco volta suas atenções para o Brasileirão. Em busca da primeira vitória no torneio, o Cruzmaltino ocupa a 12ª colocação, com um ponto. Após estrear com derrota por 2 a 1 para o Mirassol, a equipe empatou por 1 a 1 com a Chapecoense.
Do outro lado, o Bahia busca manter a invencibilidade no Brasileirão. Na quinta posição, com quatro pontos, o Tricolor Baiano venceu o Corinthians por 2 a 1 na estreia e, na sequência, empatou por 1 a 1 com o Fluminense.
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Roberto Renan, Lucas Piton, Cauan Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.
Mateus Carvalho e Jair estão no departamento médico.
Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Ramos e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.
Desfalques
Vasco
Bahia
Ruan Pablo está machucado, enquanto Michel Araújo e Dell estão suspensos.
Quando é?
- Data: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: São Januário - Rio de Janeiro, RJ
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
Em 66 confrontos oficiais entre Bahia e Vasco, o retrospecto é favorável ao Tricolor Baiano, que soma 27 vitórias, contra 19 triunfos do Vasco, além de 20 empates. No último encontro entre as equipes, válido pelo returno do Brasileirão 2025, o Bahia venceu por 1 a 0.
Classificação
