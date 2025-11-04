Vasco x América-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copa do Brasil sub-20 de 2025

O Vasco recebe o América-MG nesta quarta-feira (5), às 15h (de Brasília), no segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil sub-20 de 2025. A partida acontece no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, e possui transmissão ao vivo da Vasco TV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Na primeira fase, o Vasco jogou contra o Cuiabá e ganhou por 3 a 0, com gols de Marcelo (36'), João Vitor (38') e Lukas Zuccarello (68'). Já o América-MG recebeu o Vila Nova e levou a melhor por 1 a 0, com gol de Jhonatan Lima, de pênalti (31').

No primeiro confronto entre as duas equipes, jogado na Arena Independência no dia 29 de outubro, o Coelho ganhou de 2 a 0 com gols de Karlos Samuel e Cauê Araújo.

O Vasco busca o bicampeonato, já que levantou a taça da Copa do Brasil sub-20 em 2020, enquanto o América-MG busca sua primeira conquista.

Prováveis escalações

Vasco: Phillipe Gabriel; Breno Vereza, Wanyson, Walace Falcão e Avellar; Samuel, Gustavo Guimarães e Zucarello; Lócio, Juninho e Léo Jacó. Técnico: Matheus Curopos

América-MG: Lecce; Arthur Yan, Luis Henrique, Luiz Felipe e Kauê Ricardo; Otávio, Julio e Jhonatan Lima; Ariel, Kauan Cristtyan e Karlos Samuel. Técnico: Mairon César

Desfalques

Vasco

Lesionados: Euder.

América-MG

Não há desfalques confirmados.

Quando é?