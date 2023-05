Vanderlei Luxemburgo já treinou o Corinthians antes?

"Pofexô" foi oficializado pelo Timão; passagens anteriores foram coroados com títulos

Vanderlei Luxemburgo foi anunciado como novo técnico do Corinthians para a sequência da temporada de 2023. E esta não será a primeira vez que o lendário treinador vai comandar o Timão, equipe pela qual até já conquistou títulos.

Depois de alguns dias conturbados, o Corinthians definiu que Vanderlei Luxemburgo será o treinador da equipe pelo resto da temporada. O "Pofexô", como ficou conhecido, já teve duas passagens pelo Alvinegro, ambas há mais de 20 anos, e se prepara, agora, para seu novo desafio.

Na primeira delas, em 1998, comandando nomes como Dida, Ricardinho, Marcelinho Carioca, Edílson e outros, foi campeão brasileiro. O bom trabalho no Timão, inclusive, o levou ao comando da seleção brasileira no ano seguinte.

Daniel Augusto Jr.

A segunda passagem, em 2001, se deu justamente na sequência de seu trabalho na seleção. Com alguns jogadores remanescentes do elenco que comandou em 1998, Luxa volta a levantar uma taça com o Timão, desta vez o Campeonato Paulista.

Desde seu último trabalho no Corinthians, o Pofexô teve passagens por outras grandes equipes do Brasil, como Palmeiras, Santos, Flamengo, Fluminense, Vasco, Atlético-MG, Cruzeiro e Grêmio, tendo conquistado diversos títulos. Além disso, em 2005, chegou ao comando do Real Madrid, mas passou em branco.