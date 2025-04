Vancouver Whitecaps x Inter Miami: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time de Lionel Messi na semifinal da Copa dos Campeões da Concacaf 2025

Messi, Suárez e companhia entrem em campo já tarde da noite desta quinta-feira no horário de Brasília; confira onde assistir

Vancouver Whitecaps e Inter Miami se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 23h30 (horário de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Copa dos Campeões da Concacaf. O jogo será no BC Place, estádio do time do Canadá, em Vancouver, com transmissão ao vivo da ESPN 3 na TV fechada, e do Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora (clique aqui e confira a programação completa).

A equipe da casa chega para o duelo com apenas duas derrotas na temporada — uma para o Deportivo Saprissa, na primeira fase da Concachampions, e outra para o Chicago Fire, pela MLS. Líder geral da liga estadunidense, o Vancouver vem de sete jogos de invencibilidade e está embalado após as classificações sobre Monterrey e Pumas, nas oitavas e quartas de final, respectivamente.

O Inter Miami contará com suas duas principais peças para o duelo: Lionel Messi e Luis Suárez. O argentino soma cinco gols em cinco jogos na competição, enquanto o uruguaio marcou três vezes, mas vive um jejum de sete partidas sem balançar as redes. A equipe comandada por Javier Mascherano perdeu apenas um jogo na temporada — na ida das quartas de final da Copa dos Campeões, contra o LAFC —, mas reverteu o resultado na volta.

Esta será a primeira vez que Messi atuará em Vancouver desde que chegou ao Inter Miami. O último confronto entre as equipes foi em maio do ano passado, com vitória do clube de David Beckham por 2 a 1, no Canadá. Ambas equipes buscam seu primeiro título da Concacaf Champions Cup.

Prováveis escalações

Vancouver Whitecaps: Takaoka; Ocampo, Blackmon, Veselinovic e Johnson; Cubas, Ngando e Berhalter; Vite, Rios e Ahmed. Técnico: Jesper Sorensen.

Inter Miami: Ustari; Weigandt, Falcón, Allen e Jordi Alba; Allende, Bright, Sergio Busquets e Segovia; Lionel Messi e Luis Suárez. Técnico: Javier Mascherano.

Desfalques

Vancouver Whitecaps

Os zagueiros Mathías Laborda e Sam Adekugbe, o meia Ryan Gauld, e o atacante Jayden Nelson são desfalques por lesão.

Inter Miami

Mascheano não contará com o zagueiro Ryan Sailor e os meio-campistas Ravid Ruiz e Baltasar Rodríguez para a partida.

Quando é?