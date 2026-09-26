Van Dijk perto da saída: destino de peso aguarda o capitão do Liverpool

Relatos da imprensa italiana revelaram que o zagueiro holandês Virgil van Dijk está próximo de se juntar ao elenco do Milan "mais cedo ou mais tarde", apesar de sua preferência por permanecer no Liverpool neste verão. Essas movimentações ocorrem após uma série de incertezas em torno do futuro do capitão do Liverpool dentro de Anfield, especialmente com sua entrada no último ano de contrato.

De acordo com o que noticiou o site "Football Italia", citando o famoso jornalista e analista italiano Carlo Pellegatti, o zagueiro holandês preferia se transferir para o estádio San Siro depois de ter chegado a um acordo sobre os termos pessoais com a direção do Milan, antes de decidir, ao final, continuar no Liverpool e comandar a linha defensiva do clube. Apesar de ter chegado aos 35 anos, Van Dijk ainda é alvo de amplo interesse e seu nome segue fortemente cotado entre as opções do técnico Ruben Amorim.

Em um vídeo divulgado em seu canal oficial no YouTube, Pellegatti defendeu sua posição, afirmando: "De vez em quando, alguns zombam quando falo da chegada de Van Dijk ao Milan, mas eles fizeram exatamente a mesma coisa em janeiro que precedeu o retorno de Zlatan Ibrahimovic".

E acrescentou, esclarecendo sua posição: "Continuo a reforçar o que Gerry Cardinale (proprietário do clube) deixou claro com uma frase franca: ou o conseguimos agora mediante uma compensação financeira, ou o contratamos no próximo ano de graça. E repito que Van Dijk vestirá a camisa do Milan mais cedo ou mais tarde, e veremos se Cardinale mudará de ideia ou não, mas garanto a vocês que o nome não foi apenas especulação do nada".

Vale lembrar que o Liverpool havia contratado Van Dijk do Southampton em janeiro de 2018 por 85 milhões de euros, tornando-se ele um dos mais destacados ídolos do clube em sua história recente; disputou 380 partidas oficiais com a camisa do Liverpool, marcando 36 gols e dando 16 assistências, e contribuiu para a conquista do título da Premier League por duas vezes, além da Liga dos Campeões da Europa, da Supercopa da Europa, do Mundial de Clubes, da Copa da Inglaterra, ao lado de dois títulos da Copa da Liga.