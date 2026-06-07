Van der Vaart, completamente perplexo: “É realmente escandaloso como estão tratando dele lá”

Os analistas Rafael van der Vaart e Wim Kieft estão confiantes nas chances da seleção holandesa na próxima Copa do Mundo. Um adversário da Oranje na fase de grupos é apontado como a surpresa do torneio.

Van der Vaart é enfático ao analisar, a pedido da NOS, o potencial da Holanda na Copa do Mundo. “Semifinais”, prevê o ex-jogador da seleção. “Porque temos uma boa equipe. Se todos estiverem em forma, podemos vencer muitos times.”

Kieft está “razoavelmente otimista” em relação à seleção do técnico Ronald Koeman. “Mas tudo começa na fase de grupos: como será o jogo lá? Será convincente? O técnico Ronald Koeman conseguirá estabelecer uma formação fixa?”, afirma o ex-atacante da Oranje, que não considera realista a ideia de se tornar campeão mundial. “Mas chegar às quartas ou semifinais já aconteceu várias vezes.”

Pierre van Hooijdonk espera que o trabalho pesado só comece após a fase de grupos. “Mas se avançarem, provavelmente terão que enfrentar o Brasil ou o Marrocos. Boa sorte! Talvez as coisas sejam totalmente diferentes, mas se esse for o caminho, será simplesmente muito difícil”, mostra-se cético quanto às chances de título da Holanda.

Sobre o Japão, o primeiro adversário na Copa do Mundo, Van Hooijdonk é bem mais otimista. “Acho que eles realmente estão se aproximando do topo absoluto. Muitas vezes ficam bem perto, mas acabam não conseguindo. Mas este pode ser o ano da sua grande chance.” Van der Vaart compartilha do otimismo de seu colega analista em relação à seleção japonesa.

“Eles têm alguns bons jogadores que conhecemos da Eredivisie. Vão dificultar as coisas para a Holanda, mas ambos vamos passar da fase de grupos. E depois disso, vejo o Japão chegando longe”, prevê Van der Vaart, que viu o Japão ser eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022.

Por fim, Van der Vaart espera que Kylian Mbappé se torne o melhor jogador da Copa do Mundo. “Ele tem sofrido tanta pressão no Real Madrid, é rejeitado lá, mesmo sendo o artilheiro e, de longe, o melhor jogador. É realmente escandaloso como eles o tratam lá. Só por isso, espero que ele mostre seu valor na Copa do Mundo.”