Van der Gijp aponta o clube ideal para o craque do PSV, Ismael Saibari

René van der Gijp é, há algum tempo, um admirador de Ismael Saibari. Apesar disso, o analista de Dordrecht não vê o meio-campista ofensivo do PSV indo diretamente para um clube de ponta na Europa, como ficou claro na segunda-feira no programa “Vandaag Inside”.

O apresentador Wilfred Genee quer saber o que o jogador do PSV vai render. Van der Gijp muda imediatamente de assunto. “Saibari não vai para os quatorze grandes da Europa, como o Bayern de Munique e assim por diante. Não acho isso. Acho que será mais o Borussia Dortmund ou outro clube.”

Van der Gijp viu o meio-campista brilhar principalmente no cenário europeu. “Saibari jogou algumas boas partidas na Liga dos Campeões. Gostei especialmente dele contra o Bayern, quando marcou um gol lindo. E aquele esquisito do Kompany o conhece.”

“Ele é, atualmente, o melhor jogador do PSV”, concorda Derksen. Valentijn Driessen também tem Saibari em alta. “Ele é tão bom que já superou o futebol holandês.”

Derksen faz então uma observação. “Sempre tive a impressão de que ele está um pouco acima do peso.” Van der Gijp entra na conversa imediatamente. “Ele tem a cabeça um pouco grande, mas isso não faz mal.”

“Mas ele tem força e impulsiona o jogo. Isso é bem diferente do Veerman. É outra história”, diz o ex-ponta do PSV, voltando a elogiar Saibari. “No jogo fora de casa contra o Feyenoord, ele também marcou um gol incrível com o pé esquerdo.”

“E Saibari tem que ter sorte que Kompany, que ele conhece, pense: ‘esse jogador vai me ser útil’. Porque se ele tem três no meio-campo do Bayern, ele deve ter cinco no total. Que sejam igualmente bons”, antecipa Van der Gijp sobre uma possível transferência para o Bayern.

Por fim, Driessen observa que não se pagam mais 70 milhões de euros por jogadores da Holanda. “Talvez 30 ou 35 milhões de euros. Não sei até quando vai durar o contrato dele com o PSV.” Saibari tem contrato com o PSV até meados de 2029.