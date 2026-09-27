Van Bommel: A ausência de Mbappé não vai mudar nada

Mark van Bommel, técnico da seleção da Bélgica, disse lamentar a ausência de Kylian Mbappé no duelo desta terça-feira, válido pela segunda rodada da Liga das Nações da Uefa.

Van Bommel acrescentou, em coletiva de imprensa antes da partida: "É uma pena que Mbappé não vá estar presente. Sempre queremos enfrentar os melhores jogadores de cada seleção, e eu gostaria que ele estivesse aqui".

E prosseguiu: "Não sei exatamente qual é a natureza da lesão que ele tem, mas a ausência dele é lamentável, tanto para a França quanto para o Real Madrid".

O treinador belga esclareceu que a ausência de Mbappé não vai mudar a preparação da sua equipe para o jogo, afirmando: "No fim das contas, isso não muda muito para nós. Continuamos com a mesma vontade de apresentar o que queremos dentro de campo, independentemente do nome do adversário".

Sobre as ausências no seu elenco, o técnico da Bélgica confirmou que não poderá contar com Leandro Trossard e Mike Penders, devido a uma lesão no calcanhar do primeiro e a uma lesão nos músculos da coxa do segundo.

Mbappé desfalca o duelo contra a Bélgica após sofrer uma lesão no joelho durante a vitória da França sobre a Turquia por 1 a 0, pela primeira rodada da Liga das Nações da Uefa.