Antonela Roccuzzo, esposa do craque Lionel Messi, quebrou o silêncio após a onda de duras críticas dirigidas à seleção argentina na sequência da derrota por 1 a 0 diante da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026.

A companheira do craque Lionel Messi manifestou o seu apoio absoluto à "Albiceleste" através da sua conta no "Instagram", onde repartilhou uma mensagem da escritora e comunicadora Connie Ansaldi que dizia: "Orgulhosa de ser argentina. A Argentina é exatamente como uma família; podemos discordar e discutir entre nós, mas se alguém de fora vier e nos ofender, arrancamos-lhe o fígado".

Esta publicação surgiu como a primeira resposta clara e direta ao ataque que visou a equipa após os acontecimentos e as discussões que se seguiram à partida final.

Depois de regressar à sua terra natal, na cidade de Rosário, acompanhada da sua família, Antonela também interagiu com uma publicação da cantora argentina María Becerra, que havia entoado o hino nacional do seu país antes do início da final.

Roccuzzo comentou a publicação escrevendo: "Que a Argentina de grandes possibilidades dure para sempre", reafirmando assim a firmeza da sua posição de apoio à seleção do seu país, em meio à ampla polémica e à troca de acusações mediáticas que envolveram o desfecho da festa mundial, segundo noticiou a rede "RMC Sport".