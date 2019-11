Valverde: "Impossível não depender de Messi"

Técnico rebate afirmação sobre a "Messidependência": "Ele ilumina tudo"

O goleou o por 4 a 1 no Camp Nou, neste sábado (9), pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol e, mais uma vez, o grande destaque do time catalão foi Lionel Messi.

O argentino marcou três gols, sendo dois deles de falta e ajudou sua equipe a retomar a liderança do Campeonato Espanhol.

A "Messidependência", no entanto, voltou a ser assunto em entrevista coletiva de Ernesto Valverde após o jogo. E o treinador afirmou que é "impossível" não depender do argentino.

"Ele ilumina tudo, o que podemos fazer?", rebateu Valverde.