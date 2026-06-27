Valverde descarrega sua raiva em Bielsa

A partida entre Uruguai e Espanha na Copa do Mundo de 2026 foi marcada por decisões surpreendentes do técnico Marcelo Bielsa, que fez duas substituições inesperadas em um confronto decisivo que sua equipe perdeu por 1 a 0, na última rodada da fase de grupos.

Ele substituiu o experiente goleiro Fernando Muslera no intervalo e, em seguida, tirou o capitão Fede Valverde aos 57 minutos, em uma cena que refletiu um clima de tensão dentro do elenco uruguaio.

Essas mudanças ocorreram em meio a rumores de desentendimentos entre alguns jogadores e a comissão técnica liderada por Bielsa, o que intensificou a polêmica em torno das decisões do técnico em uma das partidas mais delicadas para a seleção.

Muslera, de 40 anos e com 138 partidas pela seleção, foi alvo de críticas após seu erro grave no gol de Álex Baena, que garantiu a vitória da Espanha.

O goleiro não conseguiu segurar o chute do jogador do Athletic de Bilbao e reclamou do rebote da bola, antes que Bielsa decidisse substituí-lo por Sergio Rocha no início do segundo tempo.

Embora não tenha havido nenhum esclarecimento oficial sobre sua condição física, seu desempenho decepcionante no torneio reacendeu a polêmica sobre a decisão de escalá-lo como titular desde o início, em detrimento do jovem goleiro que merecia a chance de jogar.

Já Valverde, astro do Real Madrid e capitão da seleção, saiu do campo irritado após ser substituído pelo atacante Fede Vinas aos 57 minutos.

O jogador, de quem se esperava que liderasse a equipe nos momentos decisivos, teve um desempenho apagado durante todo o torneio e não conseguiu impor sua influência em campo, o que levou Bielsa a sacrificá-lo em busca de soluções ofensivas.

Essas decisões ocorrem em meio a um clima tenso dentro da seleção uruguaia, que se despediu do torneio em meio a críticas severas ao técnico Bielsa por suas escolhas técnicas e pela condução das partidas, especialmente após apostar em nomes experientes que não trouxeram o contributo esperado na Copa do Mundo.