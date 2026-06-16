Valverde, após o empate com a Arábia Saudita: “Estamos irritados e frustrados”

Federico Valverde, meio-campista e capitão da seleção uruguaia, reconheceu que o empate contra a Arábia Saudita não foi suficiente para satisfazer os jogadores da “Celeste”, descrevendo o sentimento de raiva e frustração da equipe, apesar da recuperação tardia em sua primeira partida na Copa do Mundo de 2026.

A Uruguai estreou-se na Copa do Mundo com um empate em 1 a 1 contra a Arábia Saudita no estádio de Miami, em partida válida pela primeira rodada do Grupo H, que apresenta total equilíbrio após os empates entre Espanha e Cabo Verde.

A partida viu a Arábia Saudita abrir oplacar com Abdulilah Al-Omari aos 41 minutos, aproveitando a confusão do goleiro Fernando Muslera, antes de Maxi Araújo empatar para o Uruguai aos 80 minutos, após um erro do goleiro Mohammed Al-Owais. O jogo foi disputado no Estádio de Miami, na Flórida.

Valverde disse, em declarações publicadas pelo jornal espanhol “Marca”: “Melhoramos nossa mentalidade e nossa força no segundo tempo da partida. Por ser o primeiro jogo da Copa do Mundo, a ansiedade e o nervosismo estão presentes no início e na primeira partida, e isso foi um obstáculo para nós”.

O jogador do Real Madrid acrescentou: “Mas no segundo tempo jogamos com nosso estilo habitual, seguimos as instruções do técnico e o que ele nos pediu, e o desempenho melhorou. Sentimos raiva e frustração, mas, como capitão da equipe, estou feliz com tudo o que a seleção apresentou”.

Valverde concluiu agradecendo aos torcedores que compareceram em Miami: “Quero destacar o que fizemos para conseguir o empate; o apoio da torcida nos deu muita energia. Quero agradecer a todos que compareceram, e vamos trabalhar duro e nos esforçar três vezes mais do que fizemos para vencer a próxima partida”.

O empate colocou Uruguai e Arábia Saudita em igualdade de pontos, à espera da segunda rodada, na qual o Uruguai enfrentará Cabo Verde, enquanto a Arábia Saudita se enfrentará com a Espanha, em um grupo que ficou aberto a todas as possibilidades.