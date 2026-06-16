Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

Traduzido por

Valverde, após o empate com a Arábia Saudita: “Estamos irritados e frustrados”

F. Valverde
Arábia Saudita
Copa do Mundo
Arábia Saudita x Uruguai
Uruguai
Uruguai
Arábia Saudita
EUA

Jogador do Real Madrid explica o motivo da queda de rendimento contra a seleção saudita

Federico Valverde, meio-campista e capitão da seleção uruguaia, reconheceu que o empate contra a Arábia Saudita não foi suficiente para satisfazer os jogadores da “Celeste”, descrevendo o sentimento de raiva e frustração da equipe, apesar da recuperação tardia em sua primeira partida na Copa do Mundo de 2026.

A Uruguai estreou-se na Copa do Mundo com um empate em 1 a 1 contra a Arábia Saudita no estádio de Miami, em partida válida pela primeira rodada do Grupo H, que apresenta total equilíbrio após os empates entre Espanha e Cabo Verde.

A partida viu a Arábia Saudita abrir oplacar com Abdulilah Al-Omari aos 41 minutos, aproveitando a confusão do goleiro Fernando Muslera, antes de Maxi Araújo empatar para o Uruguai aos 80 minutos, após um erro do goleiro Mohammed Al-Owais. O jogo foi disputado no Estádio de Miami, na Flórida.

Valverde disse, em declarações publicadas pelo jornal espanhol “Marca”: “Melhoramos nossa mentalidade e nossa força no segundo tempo da partida. Por ser o primeiro jogo da Copa do Mundo, a ansiedade e o nervosismo estão presentes no início e na primeira partida, e isso foi um obstáculo para nós”.

O jogador do Real Madrid acrescentou: “Mas no segundo tempo jogamos com nosso estilo habitual, seguimos as instruções do técnico e o que ele nos pediu, e o desempenho melhorou. Sentimos raiva e frustração, mas, como capitão da equipe, estou feliz com tudo o que a seleção apresentou”.

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Arábia Saudita crest
Arábia Saudita
KSA
Copa do Mundo
Uruguai crest
Uruguai
URU
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV

Valverde concluiu agradecendo aos torcedores que compareceram em Miami: “Quero destacar o que fizemos para conseguir o empate; o apoio da torcida nos deu muita energia. Quero agradecer a todos que compareceram, e vamos trabalhar duro e nos esforçar três vezes mais do que fizemos para vencer a próxima partida”.

O empate colocou Uruguai e Arábia Saudita em igualdade de pontos, à espera da segunda rodada, na qual o Uruguai enfrentará Cabo Verde, enquanto a Arábia Saudita se enfrentará com a Espanha, em um grupo que ficou aberto a todas as possibilidades.

Publicidade